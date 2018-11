Roma-Samp, Defrel guida l’attacco blucerchiato

Sfida complessa per la Samp che scende in campo all’Olimpico di Roma contro i giallorossi per tentare di risollevarsi dopo le sconfitte patite nelle ultime due sfide. Una possibilità per poter rilanciare le proprie ambizioni europee di classifica.

Completato l’allenamento di rifinitura al “Gloriano Mugnaini”, Marco Giampaolo ha reso nota la lista dei 23 convocati per la trasferta di Roma. Tre gli assenti: gli indisponibili Edgar Barreto, Vasco Regini e Gabriele Rolando. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Audero, Belec, Rafael.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Colley, Ferrari, Leverbe, Murru, Sala, Tavares, Tonelli.

Centrocampisti: Ekdal, Jankto, Linetty, Praet, Ramírez, Saponara, Vieira.

Attaccanti: Caprari, Defrel, Kownacki, Quagliarella.