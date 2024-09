Regionali Liguria: oggi a Roma si sceglie il candidato del centrodestra

Sfida tra Ilaria Cavo ed Edoardo Rixi, ma Pietro Piciocchi resta in gioco

Oggi, a Roma, il centrodestra è chiamato a decidere il proprio candidato per la presidenza della Regione Liguria.

La scelta sarà tra il viceministro del MIT, Edoardo Rixi, e la deputata di Noi Moderati, Ilaria Cavo, coordinatrice regionale della Lista Toti. Non si esclude, però, l’opzione del vicesindaco di Genova, Pietro Piciocchi.

La sfida contro Orlando e Morra

Il candidato che verrà scelto dovrà affrontare Andrea Orlando che rappresenta la sinistra e Nicola Morra di Uniti per la Costituzione.

Le elezioni si terranno il 27 e 28 ottobre, e con poco più di un mese a disposizione, il centrodestra si trova in ritardo rispetto all’opposizione.

Candidati in corsa: Rixi e Cavo favoriti, Piciocchi in seconda fila

La competizione sembra restringersi tra Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e Ilaria Cavo, pronta a sfidare apertamente Andrea Orlando.

In secondo piano, si profila il nome del vicesindaco di Genova, Pietro Piciocchi, considerato una risorsa importante per le prossime amministrative, mentre il presidente della Fondazione Carige, Lorenzo Cuocolo, ha già declinato la candidatura.

Rixi ha rifiutato più volte, la Cavo determinata

C’è da dire che Rixi, ha declinato più volte l’invito, precisando «che deve portare a termine il proprio lavoro a Roma», e per lui «sarebbe una scelta obbligata». Lo stesso coordinatore di FdI Rosso spinge su Rixi ed esclude Piciocchi: «Ritengo che Piciocchi sia al 50% sindaco di Genova. Non è un segreto che Bucci ha qualche problema di salute. Se togliamo Piciocchi indeboliamo il Comune e non mi pare il caso».

Ilaria Cavo, invece, si è dichiarata pronta a sfidare Orlando e a giocarsi le sue carte.

Decisione attesa in serata

La scelta definitiva spetta ai leader del centrodestra, tra cui la premier Giorgia Meloni e i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini.

È probabile che in serata venga annunciato ufficialmente il nome del candidato.