Pd, M5S, Avs, Azione: nostro candidato è Orlando. Iv non esce da giunta Bucci

“Il confronto tenutosi nel pomeriggio di oggi (ieri, ndr) tra i rappresentanti delle delegazioni regionali di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Azione ha preso atto del positivo dialogo nel merito delle proposte programmatiche emerse per dare un’alternativa alla Liguria”.

Lo hanno dichiarato ieri sera i responsabili del coordinamento territoriale del Pd di Genova in merito alla scelta del candidato del centrosinistra per le prossime elezioni regionali in Liguria, previste per domenica 27 e lunedì 28 ottobre.

“Il confronto – hanno aggiunto – ha portato all’individuazione di Andrea Orlando come figura in grado di raccogliere la più ampia fiducia affinché, nella veste di candidato alla presidenza della Regione Liguria, possa garantire la costruzione di un’alternativa.

A seguito della riunione, i rappresentati daranno avvio ai necessari e conseguenti adempimenti regionali e nazionali”.

Intanto, sulla questione di Italia Viva in appoggio al candidato presidente del centrosinistra stamane il sindaco di Genova Marco Bucci non ha espresso preoccupazione.

“Ora come ora – ha spiegato Bucci – le persone appartenenti a Italia Viva che sono dentro e appoggiano la nostra giunta comunale hanno detto chiaro e tondo che non escono. Poi saranno loro a decidere.

Io, comunque, lascio libertà a tutti. Ognuno deve fare quello che ritiene opportuno.

Dopodiché prenderò le mie decisioni in funzione di chi rimane, cosa rappresenta e come facciamo a portare avanti il programma perché noi dobbiamo portare avanti il programma. Questo è l’obiettivo dell’amministrazione genovese di centrodestra.

Tutti se lo scordano, ma è la cosa più importante. Abbiamo avuto il voto dei cittadini perché c’era un programma da fare e vogliamo portarlo avanti e finirlo.

E così mi auguro che si vada a votare in Liguria per chi ha il programma migliore, non per chi parla di più”.