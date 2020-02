Recco: Sport e centri ricreativi aperti solo a soci e atleti

A seguito della nota esplicativa emanata dall’ente Regione Liguria in data odierna, al fine di uniformare su tutto il territorio regionale l’applicazione dell’ordinanza n.1/2020 a oggetto “misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, Carlo Gandolfo sindaco di Recco e la sua giunta comunale informa che fino alle ore 24 del 1° marzo 2020 sarà sospesa l’attività didattica nelle seguenti strutture scolastiche:

Scuole Pubbliche

– Istituto Comprensivo Avegno-Camogli-Recco-Uscio

– Locali di via Milano 6

– Istituto per l’Istruzione Superiore “Nicoloso da Recco”

Scuole Private

– Asilo Nido “Il Giardino dei Girasoli”

– Scuola Infanzia “Sacro Cuore”

– Asilo Nido e Scuola Infanzia “Ente Morale G.Speroni”.

E’ sospesa ogni attività anche nella Biblioteca Comunale e Sala Polivalente in via Ippolito D’Aste.

Nei Centri Anziani di via priv. del Parco e di Polanesi e presso l’Associazione ex combattenti di via Milano è consentita l’attività ordinaria riservata ai soci, con esclusione di eventi e manifestazioni aperte al pubblico.

E' consentita l'ordinaria attività sportiva presso impianti sportivi pubblici e privati purché svolta a porte chiuse, cioè senza la presenza di pubblico.