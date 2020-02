Serie A: numeri e statistiche della stagione in corso

Numeri, dati e statistiche quando ancora si deve giocare un terzo di campionato. In queste prime 25 giornate, al netto degli incontri da recuperare, sono stati 713 i gol realizzati dai venti team che partecipano al massimo torneo, per inciso, il più seguito degli ultimi anni per media spettatori negli stadi. Le rilevazioni della Lega Serie A indicano in 753 i giocatori del campionato, tra i quali va registrata la presenza di 407 stranieri: poco più della metà. I calciatori andati in rete sono 218 nelle 246 gare giocate sul totale di 380. I tiri indirizzati nello specchio della porta sono stati invece il 55% nel computo complessivo, mentre 96 i rigori assegnati. Trentanove le espulsioni, 1273 le ammonizioni.