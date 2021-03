Questa mattina, 22 marzo, è ricominciata la pulizia meccanica nelle strade di Recco. Le operazioni di pulizia hanno interessato via Garibaldi, via Cavour, via Ansaldo, via Vastato, via Revello, via Pisa, via dei Fieschi e via Doria. Domani proseguiranno secondo il calendario in allegato, fino a coprire entro la fine della settimana tutto il territorio comunale.

In questa fase di startup gli Uffici competenti stanno provvedendo a una capillare campagna di informazione per consentire ai cittadini di evitare di incorrere in sanzioni. Le strade sono infatti soggetti a divieti di sosta temporanei nelle fasce orarie e nei giorni predefiniti, per rendere efficace il servizio.

«Nei primi quattro mesi del servizio ci sarà tolleranza per le auto in sosta vietata sulle strade interessate dallo spazzamento ̶ ricordano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin ̶ dopo però scatteranno le rimozioni. La presenza di autovetture rende più complicate le operazioni di pulizia e penalizza l’efficacia del servizio. Contiamo su collaborazione e sensibilità al rispetto delle regole da parte dei cittadini».

Continuano anche i lavori di riqualificazione delle spiagge in vista dell’estate. Nei giorni scorsi il sindaco Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo hanno effettuato una serie di sopralluoghi insieme ai tecnici del Comune sulle spiagge libere reccheline. L’obiettivo delle ricognizioni è stato quello di verificarne le condizione per preparare gli arenili non soggetti a concessione ad accogliere i bagnanti nel modo migliore, in vista della stagione estiva.

In seguito alle verifiche è stato dato corso agli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza, attraverso la movimentazione e il livellamento del materiale lapideo lungo tutti gli arenili. «Siamo partiti subito con le soluzioni più pratiche e più rapide ̶ commentano il sindaco Gandolfo e l’assessore a Peragallo ̶ per consentire a tutti di andare al mare con serenità nella imminente stagione estiva. Speriamo di tornare al più presto ad accogliere i bagnanti sul nostro litorale.» ABov