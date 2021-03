Covid, Sansa: necessario vaccinare i migranti a Genova e nella zona di confine

“E’ necessario garantire un servizio di tamponatura e vaccinazione anche per gli stranieri sprovvisti di tessera sanitaria che soltanto a Genova sono 15mila, così come per i migranti soli e disperati che passano per Ventimiglia”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale Ferruccio Sansa durante la seduta straordinaria dell’Assemblea legislativa della Liguria sulla campagna vaccinale anti Covid.

Inoltre, i consiglieri della Lista Sansa hanno presentato un ordine del giorno in cui chiedono alla giunta Toti di impegnarsi “ad attivare un servizio di assistenza sanitaria per i migranti che garantisca lo screening per la ricerca del virus del Covid-19 e la vaccinazione” in particolare nella zona del confine francese.

Inoltre, il capogruppo regionale di minoranza ha chiesto l’inserimento tra i “soggetti fragilissimi” della campagna vaccinale di “alcune categorie finora non adeguatamente tutelate come i sieropositivi” all’Hiv.

“La Liguria – ha aggiunto Sansa – è al secondo posto tra le regioni italiane per la letalità del coronavirus, cioè nel rapporto tra persone ammalate e decedute”.