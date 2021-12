Recco, Natale in Paradiso. Svelato il calendario degli eventi delle feste.

“Natale in Paradiso” a Recco! Le iniziative legate agli eventi della programmazione partiranno già sabato 4 dicembre 2021. In piazza Nicoloso alle ore 17, si svolgerà la cerimonia dell’accensione del video mapping. Dopo la pausa dello scorso anno, dovuto all’emergenza sanitaria, per quest’anno l’Amministrazione comunale di Recco ha programmato una serie di eventi.

Nel rispetto della normativa sanitaria, queste manifestazioni consentiranno di rivitalizzare la città durante le prossime festività natalizie. La direzione artistica degli appuntamenti di fine anno è del maestro Angelo Privitera.

«Il Natale segna sempre un momento importante per la nostra comunità ̶ dichiara il sindaco Carlo Gandolfo ̶ lo scorso anno non abbiamo programmato alcun evento, per le limitazioni dovute al Covid. Quest’anno guardiamo con maggiore serenità alle prossime festività.

Anche se l’attenzione, va mantenuta ancora alta, mettendo insieme quelle iniziative che andranno a coronare le alte aspettative per il Natale. Abbiamo organizzato gli eventi per creare la giusta atmosfera, in grado di dare serenità. A chi frequenterà le vie cittadine e anche di creare un clima più favorevole per nostri commercianti».

Ecco i principali appuntamenti delle feste natalizie.

• Sabato 4 dicembre, ore 17 accensione del video mapping sulla facciata del Comune con proiezioni che andranno avanti fino a mezzanotte, fino al 9 gennaio 2022.

• Sabato 11 dicembre, ore 16 si svolge la cerimonia del Confeugo, con la partecipazione degli abitanti di Ponte di Legno che hanno donato l’albero di Natale.

• Domenica 12 si rinsalda il gemellaggio con la comunità dalignese; ore 17 nella parrocchia di N.S. delle Grazie concerto per flauto e chitarra, a cura dell’Associazione 800 Musica.

• lunedì 20 dicembre a venerdì 24 dicembre, per favorire lo shopping, il Lungomare Bettolo sarà adibito a parcheggio per tutto il giorno.

• Giovedì 30 dicembre, ore 20.30, concerto in passeggiata di “Antonella Ruggiero”, ingresso gratuito.

• Venerdì 31 dicembre si saluta il 2022 con musica e con lo spettacolo di cabaret di Claudio Lauretta. ABov