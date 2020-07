Agosto a Recco: tra musica e teatro, con tanti artisti

Musica, teatro e voglia di stare insieme si fondono in “E-20/20, d’agosto a Recco”. La rassegna ideata e realizzata dal Comune di Recco per il mese di agosto 2020. Le cinque serate a ingresso gratuito, dal 1° al 21 agosto, che svolgeranno nella cornice di Lungomare Bettolo, vanno a completare il ricco programma di “Recco, un’estate in Paradiso”, manifestazione che da luglio sta animando la città del Golfo Paradiso.

Il calendario di appuntamenti con artisti amati dal grande pubblico, è nato dalla collaborazione tra il Comune di Recco e il direttore artistico Angelo Privitera, musicista stimato del panorama nazionale e storico collaboratore di Franco Battiato.

Si parte sabato 1° agosto (ore 21.30) con Tullio Solenghi, accompagnato dalla Nidi ensemble, che presenta “Dio è morto e neanch’io mi sento tanto bene”, monologo incentrato sugli esilaranti brani tratti dai libri di Woody Allen, coniugati con le musiche che hanno caratterizzato i suoi film più significativi.

Venerdì 7 agosto (ore 21.30) Angelo Privitera propone alcune delle colonne sonore diventate grandi classici della musica internazionale, una magica serata che prevede la proiezione di immagini cinematografiche. Sul palco con il maestro Privitera, palco Emilia Belforte (violino), Denis Marino (chitarra) e special guest la giornalista Rai Antonella Sciocchetti.

La musica resta al centro anche mercoledì 12 agosto (ore 22) quando arriverà Rudeejay, top dj e producer bolognese, considerato dagli appassionati un vero mito musicale e che farà ballare il pubblico. Sarà reso obbligatorio l’uso della mascherina nell’area dance. Alla consolle anche 10Q e Vitera.

E’ l’evento dell’estate recchese il concerto di Ron, giovedì 13 agosto alle ore 21.30. L’autore di numerosi successi, scritti anche per famosi interpreti, presenterà una scaletta variegata contenente numerosi brani storici, molti dei quali scritti insieme a Lucio Dalla, che sono parte integrante della storia della musica italiana.

Gran finale venerdì 21 agosto con The Beatbox, uno spettacolo che è molto più di un semplice tributo ai Beatles ma una performance che si propone di far rivivere l’energia e il fascino del mitico quartetto di Liverpool, per riscoprire i mitici anni ’60.

Il sindaco Carlo Gandolfo, presentando il programma degli spettacoli per il mese di Agosto ha sottolineato «Il grande sforzo fatto con l’intento di rilanciare la città. Nonostante le difficoltà dovute al Coronavirus, il cartellone ha una proposta di grande livello, che non solo restituirà vitalità alla città, ma costituirà lo strumento indispensabile per il rilancio economico e turistico di Recco».

Il direttore artistico Angelo Privitera, figura di spicco nel mondo musicale italiano, presente all’illustrazione del programma ha spiegato: «Il programma originario è stato necessariamente rivisto e ridotto – ha spiegato ma siamo riusciti ugualmente a creare un calendario in grado di proiettare Recco al centro degli appuntamenti liguri da non perdere nell’estate 2020».

Gli spettacoli sono tutti a ingresso gratuito e si può entrare solo se muniti di mascherina. Le prenotazioni si aprono 4 giorni prima di ciascun evento e termineranno ad esaurimento dei posti disponibili e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del giorno dell’evento stesso esclusivamente con le seguenti modalità:

– con messaggio WhatsApp al numero 3348754058

– tramite e-mail a stampa@prolocorecco.it

Per maggiori informazioni consultare il sito www.comune.recco.ge.it/ ABov



Il programma di eventi è realizzato anche grazie al contributo delle aziende Fratelli Tossini, Amiu e Basko.