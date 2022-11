Recco, Carlo Gandolfo nominato vice presidente di Anci Liguria.

L’Assemblea congressuale di Anci Liguria ha nominato Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, vice presidente dell’Associazione. «Sono onorato per la fiducia accordarmi per ricoprire questo prestigioso ruolo – spiega Gandolfo – ringrazio il presidente Marco Bucci e il direttore generale Pierluigi Vinai per l’apprezzamento e il mio partito, Fratelli d’Italia, per il sostegno ricevuto. E’ una soddisfazione personale e per la città di Recco, darò il mio contributo per difendere e valorizzare i Comuni liguri».

Con Marco Bucci presidente sono stati eletti 8 vice presidenti, quattro titolari e quattro supplenti. Questi i nomi: Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia e presidente della Provincia. Claudio Scajola, sindaco di Imperia e presidente della provincia; Simone Franceschi, sindaco di Vobbia (Genova) ed Elisa Di Padova, vice sindaco di Savona. Fabio Natta, sindaco di Cesio (Imperia), Natale Gatto, sindaco di Isola del Cantone (Genova). Carlo Gandolfo, sindaco di Recco (Genova) e Cristina Ponzanelli, sindaco di Sarzana (La Spezia).

Gandolfo entra nella squadra di Città Metropolitana.

Alla sua prima esperienza in città Metropolitana, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo commenta così la notizia delle deleghe ricevute al bilancio e al piano strategico. «Un incarico prestigioso e di grande responsabilità per il cui riconoscimento ringrazio il sindaco metropolitano Marco Bucci.

Darò il mio contributo che sarà finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti per realizzare tutti i progetti strategici per migliorare la qualità della vita nei Comuni della provincia di Genova. Ringrazio inoltre il mio partito, Fratelli d’Italia, per la fiducia accordatami, svolgerò il mio ruolo con serietà e costanza». ABov