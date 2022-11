I Trilli tornano a trillare. Appuntamento il 19 novembre alle 21:30 con la band genovese in versione acustica a “Tartufando 2022”.

I Trilli tornano a trillare, stasera.

Sabato 19 novembre dalle 21:30 i Trilli, in versione acustica, saliranno sul palco di “Tartufando 2022”, la manifestazione gastronomica organizzata dal Civ di Sarzano Sant’Agostino che si svolge in Piazza Sarzano, nel Centro Storico genovese, che ha come protagonista indiscusso ovviamente il tartufo in ogni sua forma: bianco, nero, cotto, crudo, condito e condimento, intenso, leggero…

In piazza saranno presenti show cooking, laboratori, mercatini e numerosi stand enogastronomici con menù ad hoc dove sarà possibile cenare.

Il giorno seguente, domenica 20 novembre, questa volta in formazione completa, si esibiranno presso il ristorante “Il Pian dei Grilli”, in località Fraconalto, sulle alture di Busalla, locale tipico tradizionale genovese che ha visto gli albori musicali anche di Pippo e Pucci, storici fondatori del gruppo. Per info e prenotazioni, 349 5311343.

Oltre ai brani più conosciuti del loro repertorio, la serata sarà una prova generale per testare anche tutte quelle canzoni che faranno parte del loro nuovo spettacolo teatrale “Tra un gotto e l’atro”, che andrà in scena sabato 10 dicembre al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova Bolzaneto.

L’ultimo live del mese sarà sabato 26 novembre presso il nuovo ristorante “La rosa nel parco” in via Costanzi 40R.

Sono attesi tanti amici, tra cui una delegazione di tabarchini giunti dalla lontana Carloforte, cittadina dell’estremo sud della Sardegna in cui si parla il genovese, che hanno scelto la nostra serata come tappa del loro viaggio in terra ligure, a dimostrazione del loro smisurato attaccamento alle nostre tradizioni. Per info e prenotazioni, 351 6706335.