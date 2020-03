Raccolta fondi per terapia intensiva del San Paolo di Savona

Il Soroptimist Club di Savona, presente sul territorio da oltre quarant’anni, lancia una campagna di raccolta per l’Ospedale di Savona

“Occorre che nella causale del versamento sia specificata la destinazione” precisa la Presidente, Irene Schiavetta “che deve essere la seguente: raccolta Soroptimist per terapia intensiva ospedale San Paolo di Savona”. In questo modo i fondi andranno immediatamente, e direttamente, all’ospedale cittadino, senza dispersione e senza intermediari.

“Sono in contatto con il dott. Claudio Balbi dell’Asl2 che mi ha fornito le coordinate bancarie IBAN e mi ha assicurato che in questo momento c’è ancora estrema necessità di fondi per fronteggiare l’emergenza. Come Soroptimist Club abbiamo versato immediatamente 2000 euro prelevati dalle nostre risorse di cassa e invitiamo le socie e i cittadini tutti a donare a loro volta. Abbiamo anche l’appoggio del Rotary Club che ha espresso il suo apprezzamento all’iniziativa nella persona di Giovanni Toso, attuale Presidente.”

“Speriamo di uscire presto da questa situazione” dichiara la dott.ssa Fiorenza Giorgi, segretaria del Soroptimist. “Dobbiamo seguire le indicazioni impartite dal Governo e avere fiducia nel sistema sanitario”.