Le info sul COVID-19 disponibili in 25 lingue

Il materiale informativo sul COVID-19 è disponibile gratuitamente in 25 lingue sul sito dell’associazione Il Grande Colibrì

Il materiale sarà costantemente aggiornato ed è disponibile in formato PDF e audio per essere linkato da siti web e distribuito presso le organizzazioni che ne abbiano necessità (come scuole, parrocchie, associazioni di volontariato, etc.).

Link: https://www.ilgrandecolibri.com

/coronavirus-spiegato-migranti-asilanti/

“Per far fronte alla pandemia del Covid-19, è necessario mettere a disposizione materiali informativi chiari, corretti e aggiornati anche a chi non conosce bene l’italiano, in modo che sappia come prevenire il contagio e cosa fare in caso di sintomi.

Per questo, l’associazione di volontariato Il Grande Colibrì sta producendo e traducendo in sempre nuove lingue PDF illustrati e in formato audio e video contenenti, in forma completa e semplice, tutte le informazioni sul virus. Sulla pagina, a cui rimanda anche il sito del governo integrazionemigranti.gov.it, sono linkate anche le traduzioni realizzata dall’associazione milanese Naga e dalla cooperativa Arca di Noè.

I documenti saranno di volta in volta aggiornati con le nuove direttive del Governo e con ulteriori informazioni.

Le lingue disponibili al momento sono: italiano semplificato, albanese, arabo, bambara, bangla, bosniaco, cinese, croato, francese, inglese, mandinka, montenegrino, portoghese, punjabi, rumeno, russo, serbo, singalese, somalo, spagnolo, tedesco, tigrino, turco, urdu, wolof.

Il Grande Colibrì è un’associazione di volontariato a favore delle persone LGBTQIA che vuole fare emergere e raccontare l’importanza delle altre differenze (etniche, nazionali, culturali, religiose, sociali, relazionali, sessuali…), che si intersecano con quelle legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere”.