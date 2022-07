Questa sera alle 21 in Piazza della Concordia ad Albissola Marina, incontro con il missionario ALEX ZANOTELLI

Letture a cura dell’attore Giorgio Scaramuzzino in collaborazione con la Comunità di san Benedetto al Porto in ricordo di don Andrea Gallo

Ingresso gratuito. In caso di pioggia incontro al coperto nel Museo Muda adiacente Per Parole ubikate in mare, a cura della Libreria Ubik e del Comune di Albissola Marina

Ogni anno la Comunità di san Benedetto festeggia il compleanno di don Gallo, e non lo fa a Genova ma bensì ad Albissola, nella rassegna Parole ubikate. Quest’anno lo festeggia con il missionario Zanotelli, che presenterà il suo ultimo libro: Una lettera rivolta a tutti noi, affinché troviamo il coraggio di reinventare un mondo più umano e plurale.

Il mondo “bianco” è attraversato ogni giorno da chi fugge dalla fame, dalle guerre e dai disastri climatici: frutto amaro di un sistema economico, finanziario e militarizzato iniquo. Il Mediterraneo, ormai, è diventato il cimitero dei “volti scuri”.

La tribù bianca si difende con muri, fili spinati e polizia. L’egoismo, eretto a sistema, che pervade la nostra società e la nostra cultura sta devastando la Terra e gli altri popoli, devasterà anche noi stessi. Abbiamo perso l’empatia? Questo rifiuto dell’‘altro’, impoverito ed emarginato, sottintende un razzismo strisciante che pervade la tribù bianca.

Il missionario comboniano Alex Zanotelli getta luce su un intero sistema fatto di disuguaglianze, di diritti negati e di disimpegno nei confronti di una crisi climatica che coincide sempre più con un atto di violenza globale. Ma indica anche una via di speranza: è possibile incamminarsi per la strada di “un’umanità plurale”, che comincia con l’accoglienza dell’“altro”, ricco per me perché diverso da me.