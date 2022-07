Da stasera a martedì 26 luglio all’Arena del Mare gran finale per Balena Festival con gli ultimi tre appuntamenti

Da stasera a martedì 26 luglio all’Arena del Mare gran finale per Balena Festival. Sul palco il musicista vincitore di 3 Grammy Award Fantastic Negrito, l’irriverenza di Angelo Duro e l’energia coinvolgente dei Pinguini Tattici Nucleari

Gran finale per Balena Festival, da domenica 24 a martedì 26 luglio: all’Arena del Mare le ultime date della lunga kermesse che ha fatto cantare e ballare tutto il pubblico nelle sere più calde di questa EstateSpettacolo.

Domenica 24 luglio il vincitore di ben tre Grammy Award Fantastic Negrito si esibirà all’Arena del Mare portando, tra gli altri, il suo ultimo album “White Jesus Black Problems”.

Tra grintoso rock‘n’roll, contagiosi groove R&B ed energico funk, coinvolgerà il pubblico in uno show da non perdere. La musica di Xavier Amin Dphrepaulezz, questo il suo vero nome. mette in risalto la prudenza e lo spazio, tra slide guitar, batteria e pianoforte. Opening act affidato alla giovanissima e talentuosa Emma Nolde, la band romana Dejawood, il chitarrista e cantante genovese Rodolfo Bignardi e la cantautrice bresciana Miglio.

Si prosegue lunedì 25 luglio con Angelo Duro: esagerato, dissacrante, fastidioso, politicamente scorretto, porterà in scena uno spettacolo per ridere e riflettere sulla quotidianità in tutte le sue sfaccettature.

L’esordio di Angelo Duro è avvenuto nel programma televisivo Le Iene su Italia 1, e poi i suoi monologhi sulla rete lo hanno reso in pochi anni, una delle più influenti personalità sui social network, con un esercito di quasi due milioni di followers, per poi approdare nei migliori teatri nazionali e internazionali. Il suo pubblico è trasversale: molti studenti, ma anche tanti lavoratori, che si rivedono nei suoi racconti e nel suo modo di vedere la vita.

Con un sold out registrato già da mesi, i Pinguini Tattici Nucleari si esibiranno davanti a migliaia di fan martedì 26 luglio, per la serata conclusiva del Balena Festival. Il “Dove eravamo rimasti Tour” sintetizza tutta la voglia della band di andare avanti e ricominciare a vivere, lasciando alle spalle questi due anni di stop ai grandi eventi, una parentesi rubata da cancellare e dimenticare per ripartire, appunto, da dove si era rimasti.

Con l’ultimo l’album “Ahia!”, che contiene brani di grande successo come “La storia infinita”, “Scooby Doo”, “Scrivile scemo” e “Pastello bianco”, hanno collezionato 9 dischi d’oro e 28 di platino; sul palco porteranno live anche il loro ultimo amatissimo singolo “Giovani Wannabe”. La stessa sera, in apertura, le esibizioni di Enula, Noite, Jebel e Canca.

Info

Ingressi e biglietti

Domenica 24 luglio Fantastic Negrito: biglietti disponibili su www.dice.fm, su www.ticketone.it e se ancora disponibili direttamente in loco; inizio spettacolo ore 21:00

Lunedì 25 luglio Angelo Duro: biglietti disponibili su www.dice.fm, su www.ticketone.it e se ancora disponibili direttamente in loco; inizio spettacolo ore 21:00

Martedì 26 luglio Pinguini Tattici Nucleari: SOLD OUT; inizio spettacolo ore 21:00

Programma completo e aggiornamenti su: www.portoantico.it

#estatespettacolo22