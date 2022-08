Prossimi eventi ad Albisola Superiore. L’elenco in dettaglio delle manifestazioni in programma dal 15 al 21 agosto 2022.

Prossimi eventi ad Albisola Superiore la prossima settimana.

Fino a venerdì 9 settembre, Museo della Ceramica Manlio Trucco (corso Ferrari 193)

Le opere del Premio Nazionale Albisola 1954 per la ceramica

La mostra ripercorre un capitolo importante della storia di Albisola, facendo riferimento all’importante Premio Nazionale, al quale parteciparono numerosi artisti di chiara fama e mette in esposizione importanti opere.

Fino a lunedì 15 agosto, Ufficio Iat (piazzale Marinetti), dalle ore 21.00 alle ore 23.30

Dei ricordi le armonie

Mostra d’arte di Cristina Bettinelli e Raffaello Carle.

Fino a lunedì 15 agosto, passeggiata E. Montale, dalle ore 18.00 alle ore 24.00

August Fest

Streetfood Festival, con una quindicina di Food Truck, sulla passeggiata Montale musica e mercatino di artigianato.

Lunedì 15 agosto, specchio acqueo delle Albisole, dalle ore 19.00

A Madonna du ma

Processione in mare con benedizione del paese e sosta al Presepe degli Abissi, a cura dell’Associazione Pescatori Dilettanti, del Circolo Anam, delle parrocchie N.S. Stella Maris e N.S. della Concordia e dell’Associazione Bagni marini.

Martedì 16 agosto, piazza del Talian, ore 21.30

The bubble show

Spettacolo di bolle di sapone giganti con la Ziafrà, per coinvolgere i bambini e lasciare a bocca aperta gli adulti, a cura di ViaDon32.

Mercoledì 17 agosto, piazza del Talian, ore 21.30

Note dal Mare

Summer Voices: concerto del jazz&pop vocal quintet Mezzo Sotto, a cura dell’Associazione ArtIncanto.

Giovedì 18 agosto, piazza del Talian, ore 21.30

Note dal Mare

Concerto del Duo Brillance (piano elettrico e sax): un secolo di sassofono tra classica, jazz e colonne sonore, a cura dell’Associazione ArtIncanto.

Giovedì 18 agosto, spiaggia libera attrezzata “La Marinella”, dalle ore 20.00

100 barchette per la pace

Posa in mare delle barchette di carta realizzate da bambini di ogni età per dare un messaggio di pace a tutto il mondo. L’iniziativa, a cura dell’Associazione Gruppo pescatori Dilettanti, in collaborazione con l’Associazione Bagni Marini prevede la consegna agli stabilimenti balneari, ad inizio del mese di agosto, di fogli di carta biodegradabili con cui realizzare barchette arricchite di disegni e scritte per la pace.

Venerdì 19 e sabato 20 agosto, piazza della Scacchiera, dalle ore 18.30

Fitness Freak on the road

Lezioni di calistenico, funzionale, met, step dance, pilates, dance workout, con gli istruttori dell’ASD Fitness Freak.

Venerdì 19 agosto, piazza del Talian, ore 21.30

The sound of jazz

Concerto del gruppo jazz Take the Quartet: Andrea Amato (contrabasso), Lorenzo Pescio (batteria), Giacomo Repetto (chitarra), Simone Sirello (chitarra).

Sabato 20 agosto, piazza del Talian, ore 21.30

Incontro con l’autrice

Presentazione del libro “Libere uscite: idee per donne in fuga” a cura di Simona Martinotti.

Domenica 21 agosto, Parco dell’Accoglienza, ore 21.15

Perché anche io sono una donna!

Spettacolo teatrale a cura di Il Teatro Sipario Strappato, con Sara Damonte, testo e regia di Lazzaro Calcagno, percussioni e suggestioni musicali di Enrico Bovone: storie di donne, a volte dimenticate, spesso sconosciute, che si sono distinte per coraggio, rivalsa e senso di giustizia…

Domenica 21 agosto, piazza del Talian, ore 21.00

Sette note per sognare

Concerto di Silvia Schiaffino (flauto traverso) e Renato Procopio (chitarra): musiche tratte da arie e colonne sonore. Il concerto è a cura dell’Associazione Gruppo Pescatori Dilettanti