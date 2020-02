Prossime serate al Count Basie Jazz Club di Genova

Programmazione Count Basie Jazz Club 20-23 febbraio 2020

Giovedì 20 Febbraio, ore 22.00

Concerto Blues: Riccardo Grosso Blues

Riccardo Grosso – Armonica

Francesco Rebora – Chitarra

Rodrigo Brito – Armonica, Basso

Federico Patarnello – Batteria

Riccardo Grosso è un armonicista, insegnante di armonica e musicista di Treviso. Suona l’armonica diatonica dal 1998 e insegna privatamente dal 2005. Citato come uno dei più interessanti armonicisti Blues del panorama europeo, il suo stile non si ferma al Blues classico, ma lo usa come ispirazione all’interno della quale ricercare un proprio lessico.

Per la serata al Count Basie Jazz Club lo accompagnano Francesco Rebora alla chitarra, Rodrigo Brito al basso e Federico Patarnello alla batteria.

Venerdì 21 Febbraio, ore 22.00

Concerto Blues: Andrea Pititto Band

Andrea Pititto – Chitarra

Manuele Ghirlanda – Hammond

Rodrigo Brito – Armonica, Basso

Dany Franchi – Batteria

Andrea Pititto, giovane chitarrista italiano di Blues e Black music. La passione di Andrea è senz’altro per lo strumento a sei corde, ma la chitarra è “semplicemente” il mezzo che dà forma a ciò che questo giovane sente vibrare nelle viscere e ne potete trovare conferma sentendolo suonare. Questa sera suonerà al Count Basie Jazz Club accompagnato da altrettanto grandi musicisti: Manuele Ghirlanda all’Hammond, Rodrigo Brito al Basso e Dany Franchi alla Batteria.

Sabato 22 febbraio, ore 22.00

Concerto Jazz: Standard Time and Beyond – Paolo Recchia Trio

Paolo Recchia – Sax Contralto

Massimiliano Rolff – Contrabbasso

Nicola Angelucci – Batteria

Il sassofonista contralto Paolo Recchia è uno degli artisti jazz che ha iniziato a farsi notare nel mondo della musica grazie ad uno straordinario linguaggio ed un suono personale fatto di melodia, lirismo, padronanza armonica, sensibilità e swing.

Il Trio di Paolo Recchia opera da un lato precise e coraggiose scelte stilistiche proponendosi di ripercorrere, con originalità e intelligenza interpretativa, alcuni capolavori della grande tradizione jazzistica, dall’altro cavalca con estro e sensibilità la sua vena compositiva offrendo brani originali tratti dai suoi album.

Il trio si completa con due grandi musicisti che sono Massimiliano Rolff al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria.

Domenica 23 febbraio, ore 17.30

Non Solo Classica: La Musica Classica è un Gioco da Bambini. CARTOLINE DI VIAGGIO

Federica Di Maio – Pianoforte

Guadalupe Gilardon – Flauto traverso e Flauto dolce

Ottavia Rizzo – Pennelli e colori

Un concerto pensato per tutti, per piccoli e grandi, dove la musica dialoga con la matita di un’illustratrice in un gioco sonoro e visivo. Un modo diverso di ascoltare e vivere la musica in libertà, con semplicità e partecipazione, nella dimensione di libertà del bambino che è in noi e dei bambini presenti in sala. Musiche di Debussy, Fauré, Ravel, Gaubert, Piazzolla, Rota.