Primi 1000 giorni: progetto a sostegno dei neo genitori

II edizione “Primi mille giorni”. Progetto a sostegno dei neo genitori

Parte il 2 marzo, la seconda edizione del progetto “Primi Mille Giorni”, una serie di incontri gratuiti per affrontare con serenità l’arrivo di un figlio a partire dal suo concepimento fino ai due anni di vita. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alle Pari Opportunità e Diritti, l’Agenzia per la famiglia e l’assessorato alle Politiche socio-sanitarie, Famiglia e Diritti.

I neo genitori, ma anche i nonni e tutte le persone che si occuperanno del bambino in questa fase della vita, si potranno confrontare con diversi specialisti come pediatri, ostetriche, pedagogisti, psicologi, ginecologi e esperti della “Leche League”- Lega del latte.

«Dopo il successo della prima edizione, riproponiamo questo progetto dedicato ad un periodo delicato e importante, per tutta la rete familiare che gravita intorno ai bimbi appena nati. – spiega Simonetta Saveri, responsabile dell’Agenzia per la Famiglia del comune di Genova – Continuano dunque le attività della nostra agenzia a sostegno dei genitori e del loro ruolo educativo nelle diverse fasi evolutive della famiglia».

Il programma prevede:

• 8 appuntamenti, a marzo e aprile nel “Baby Pit Stop” (presente nell’atrio di palazzo Tursi) dove saranno affrontate le situazioni tipiche che avvengono dopo la nascita di un bambino: dai principali cambiamenti della vita di coppia, alle fatiche educative, alle informazioni su alimentazione e sonno del neonato.

• incontri nei Municipi per informare e sensibilizzare sulla manovra di disostruzione delle vie aeree e altre misure di primo soccorso, con la partecipazione di pubbliche assistenze e pediatri del territorio, in collaborazione con il “Progetto First Aid in Family” – Festival del Primo Soccorso.

• seminari interattivi con i genitori, aperti anche ai nonni, condotti da APEL (Associazione Pediatri Liguri) e ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti) in collaborazione con alcuni Centri Nascita cittadini.

Conclude Simonetta Saveri: «Dobbiamo ringraziare tutti i professionisti e le realtà educative che si sono resi disponibili anche quest’anno per questo progetto che è stato molto apprezzato dai neo genitori. Questa iniziativa si affianca al percorso dedicato ai genitori di ragazzi preadolescenti e adolescenti “Diventare Grandi” che stiamo portando avanti con le autorità locali».

Per partecipare agli incontri gratuiti è necessario prenotare via e-mail a questo indirizzo: primimillegiorni@comune.genova.it