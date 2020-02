Film in English alla Fiumara di Genova domani

Il 20 febbraio all’UCI Fiumara di Genova, appuntamento con la rassegna “Film in English” con “Bad boys for life.

Giovedì 20 febbraio sarà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano BAD BOYS FOR LIFE, l’atteso film diretto da Adil El Arbi & Bilall Fallah che vede Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence) di nuovo insieme per un’ultima corsa.

Mike Lowrey e Marcus Burnett tornano sul grande schermo per un’ultima avventura tra le strade di Miami. Il primo sta affrontando una classica crisi di mezza età, mentre il secondo è pronto ad andare in pensione. I piani di entrambi verranno mandati all’aria quando Isabel Aretas, vedova del boss Benito, decide di attentare alla vita di tutti quelli coinvolti nell’arresto del marito, compreso Mike. Dopo mesi di coma e la morte scampata per un pelo, Mike contatta l’amico di una vita per chiedergli aiuto nella sua ricerca dei colpevoli, ma quello che si trova davanti non è l’uomo d’avventura di un tempo.

È prevista una replica il 26 febbraio. Per ulteriori informazioni visitare il sito