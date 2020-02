Proseguono le avventure di Pinocchio al Teatro di Camogli

Al Teatro Sociale di Camogli continuano “Le avventure di Pinocchio”

Per ascoltare e disegnare insieme

Teatro Sociale di Camogli

Domenica 23 febbraio – ore 17

Le avventure di Pinocchio Di Carlo Collodi

Progetto di Sergio Maifredi

Legge Andrea Nicolini. Disegna insieme al pubblico Andrea Musso

Nel ridotto del Teatro Sociale di Camogli domenica 23 febbraio è di scena la terza puntata del progetto di Sergio Maifredi “Le Avventure di Pinocchio”, che fin dal primo appuntamento ha visto bambini, genitori e nonni entusiasmarsi ascoltando la voce e la fisarmonica di Andrea Nicolini, per poi colorare insieme con acquarelli e matite gli splendidi disegni di Andrea Musso, ispirate ai disegni storici delle prime edizioni del capolavoro di Collodi, illustrate da Enrico Mazzanti, Carlo Chiostri e Enrico Mussino. Il progetto – che continua fino al 29 marzo – si chiuderà con l’esposizione in una mostra delle opere realizzate dai partecipanti.

Il successo di questa iniziativa conferma quanto sia importante trasformare il teatro in un luogo di accoglienza per tutta la famiglia, uno spazio dove divertirsi insieme diventando, per una volta, veri e propri protagonisti del processo creativo. Prossime date: 8, 22 e 29 marzo.

Andrea Musso – Architetto, lavora come grafico e illustratore per l’editoria e la pubblicità. Scrive e illustra storie per l’infanzia per le Edizioni E.Elle ed Emme, Einaudi Ragazzi. E’ autore e illustratore di libri per bambini. Ha collaborato con Garzanti, per cui ha illustrato “I primi dizionari” di lingua per bambini con versione anche per CD-ROM e antologie scolastiche, con Signorelli, per cui illustra copertine per libri per ragazzi, e con Salani. Cura l’immagine di Le Case Editrici Marietti di Genova, Vita e Pensiero dell’Università Cattolica di Milano, le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Genova, Formula 2000 e dell’Istituto David Chiossone di Genova. Ha collaborato per l’immagine con il Consorzio di Palazzo Ducale, il Teatro dell’Archivolto di Genova, l’Acquario di Genova. Ha realizzato, tra gli altri, i marchi dell’Ordine dei dottori Commercialisti di Genova, dell’Associazione Amici dell’Acquario, di Provincia in rete, del Parco dell’Antola. Collabora con enti locali: Comune e Provincia di Genova all’interno di progetti specifici legati al mondo del lavoro e della scuola. Ha disegnato per il Comune di Genova e per AMT la carrozzeria di un “Art Bus”, oggi linea 100, realizzandone anche il logo. Ha progettato per il Comune di Genova il marchio “Genovaset” e la Location guide per la Film Commission del Comune. Sue illustrazioni sono apparse su riviste e giornali. Realizza acquarelli “en plein air”; con questa tecnica ha disegnato servizi naturalistici per la rivista Airone e tre libri naturalistici per Giorgio Mondadori. Ha frequentato gli stages internazionali di incisione presso l’Accademia Raffaello di Urbino e a Betanzos in Spagna. Ha aderito all’Associazione Incisori Liguri. Ha esposto i suoi lavori sia in personali che collettive in Italia e all’estero e ha partecipato a rassegne nazionali di illustrazione.

Fondazione Teatro Sociale di Camogli – onlus

Piazza Matteotti, 5 – 16032 Camogli (GE)