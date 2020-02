Ormai da lungo tempo, assistiamo al degrado delle case popolari di Ceparana e alla disastrosa situazione del manto stradale di molte strade della cittadinanza

Esiste inoltre già da molto tempo un nuovo piano di viabilità di Ceparana presentato dal Comando polizia municipale locale,che non è stato messo in atto dalla giunta comunale senza che nessuno mai abbia dato una spiegazione plausibile.

Con questa viabilità molte strade risultano pericolose , in particolar modo per i pedoni specialmente per persone anziane , donne con passeggini e bimbi , in quanto sono inesistenti i marciapiedi e percorsi pedonali tracciati; una in particolare via vecchia che attualmente è a doppio senso di circolazione pur non avendo la carreggiata idonea in tal senso.

Per ultimo la variante rimane nel limbo senza che nessuno ne parli più e che dia informazioni corrette alla cittadinanza,ci auguriamo tutti, che questa giunta comunale si svegli dal torpore quotidiano nel quale è caduta da lungo tempo.