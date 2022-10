Ponentini in visita a “Viste sul Mare” grande collettiva a Marsiglia

SAVONA. 10 OTT. Sta ottnenedo un grande successo di pubblico e di critica la collettiva “Vues sur Mer”, esposizione che proseguirà fino al 12 marzo 2023 al Musée de Regards de Provence di Marsiglia.

A visitarlo un gruppo di appassionati d’arte ingauni: ad accompagnarlo il critico d’arte Adalberto Guzzzinati. “In mostra ci sono 25 pittori fotografi, scultori e video makers contemporanei che rappresentano le più diverse correnti dell’arte del momento- spiega Guzzinati- una scelta davvero di interessanti artisti”. A Marsiglia l’attività artistica è assai viva: “Si tratta di artisti- spiegano gli organizzatori- di tutte le generazioni, provenienti da diversi orizzonti del contemporaneo, ma che sono accomunati da opere e lavori che hanno a che fare con il mare, il Mediterraneo. In particolare sono autori che hanno realizzato, attraverso personalissimi strumenti e tecniche, i limiti artificiali e naturali che ci sono tra la terra e l’acqua”. Questo l’elenco degli artisti: Alfons Alt, Astrid B, Zakary Beauvois, Jean-Pierre Blanche, Julien Boullay, Éric Bourret, Benjamin Chasselon, Marc Chostakoff, Mathis Clamens, Adrian Doura (nella foto un suo quadro), Anke Doberauer, Joséphine Vallé Franceschi, Philippe Ivanez, Yann Letestu, Jacques Lucchesi, Olivier Monge, Patrick Moquet, Philippe Ordioni, Bernard Plossu, Wilbe, Marie-Laure Sasso-Ladouce, Christian Ramade, Nicolas Rubinstein, Jean-Jacques Surian, Jean-Benoît Zimmermann. Questa importante collettiva è la prosecuzione ideale di un’altra precedente esposizione “De Port en Ports”, sempre nella sale del Musée de Regards de Provence, che offriva una panoramica altrettanto “mediterranea” del litorale marsigliese fra calanche, promontori, colline, isolotti ed isole, attraverso lo sguardo di una sessantina di pittori e fotografi di differenti epoche. Per avere maggiori informazioni sulla mostra è sufficiente visitare il sito www.museeregardsdeprovence.com

CLAUDIO ALMANZI