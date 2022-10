Gratarola nuovo assessore alla Sanità, Pd: scelte da affrontare sono politiche

“Una novità, attesa da più di due anni. Il governatore ligure Giovanni Toti ha nominato, dopo un casting durato settimane, il nuovo assessore regionale alla Sanità. Si tratta del professore genovese (S. Martino) Angelo Gratarola.

Il nuovo assessore è un professionista della sanità e la maggioranza ci tiene a sottolineare come sia un ‘tecnico’. Come a dire che è già tutto impostato e da ora in avanti il punto fosse solo quello di gestire attivamente l’organizzazione della sanità, in maniera neutra.

Invece no. Le scelte da affrontare sono puramente politiche.

Se vogliamo una sanità pubblica, di qualità e accessibile, o se si vuole continuare a privatizzare ospedali e servizi; se si vuole investire sulla medicina territoriale o meno; cosa fare delle Case della Salute e degli investimenti previsti dal Pnrr; se si intende intervenire sulle liste d’attesa rafforzando il pubblico e il personale o proseguire nella costruzione di un modello di sanità diviso in due, tra chi di fronte ai ritardi può pagarsi prestazioni e servizi e chi deve aspettare”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale del Pd Luca Garibaldi, a seguito della nomina di Angelo Gratarola, attuale direttore dell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione e direttore del dipartimento emergenza dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, oltre che coordinatore del dipartimento interaziendale regionale dell’emergenza urgenza di Alisa.