Controlli a Genova, arrestati due spacciatori di droga africani e un ladro romeno

I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Genova e delle Compagnie urbane ed extraurbane, lo scorso fine settimana hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati, al fine anche di garantire una maggiore percezione della sicurezza da parte dei cittadini.

Nel corso dell’attività sono stati effettuati 3 arresti.

Si tratta di un 30enne romeno, gravato da pregiudizi di polizia, per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Lo straniero, dopo avere rubato una Fiat 500, è stato intercettato, ma ha tentato di opporre resistenza. Dagli immediati accertamenti risultava che aveva in pendenza un provvedimento, emesso dal Tribunale di Alessandria, che disponeva nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere per reati vari. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.

Un senegalese di 20 anni, incensurato, per spaccio di sostanze stupefacenti, poiché in via di Prè è stato sorpreso mentre cedeva alcuni grammi di eroina e cocaina in cambio di denaro. Perquisito, è stato trovato in possesso di ulteriori dosi di cocaina pronte per la vendita nonché di un centinaio di euro provento presumibile dello spaccio di droga.

Un 20enne originario del Gabon, privo di precedenti penali, per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché, in via Bersaglieri d’Italia, è stato sorpreso a cedere della cocaina. Accortosi della presenza dei carabinieri, l’africano è fuggito venendo comunque bloccato nonostante tentasse di opporre resistenza. Perquisito, è stato trovato in possesso di altri grammi di cocaina e di denaro contante, sottoposti a sequestro.

Inoltre, nell’ambito del controllo sul territorio, sono state denunciate in stato di libertà 4 persone.

Si tratta di tre stranieri denunciati per furto aggravato: un romeno 35enne che si era introdotto all’interno di un esercizio commerciale rubando denaro contante e generi alimentari; una romena 30enne per furto di profumi; un algerino di 25 anni che asportava, dall’interno di un veicolo in sosta, una borsa con all’interno due telefoni cellulari; un 65enne campano, fermato durante un posto di controllo alla circolazione stradale, sorpreso alla guida di un veicolo con la patente revocata.