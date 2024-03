 Pinocchio sugli Sci venerdì e sabato ad Artesina, piste tutte aperte

Ancora un fine settimana speciale per Artesina, sempre più apprezzata località per lo svolgimento di appuntamenti sportivi agonistici, come la Coppa Italia di sci alpinismo, o giovanili, come “Pinocchio sugli Sci”, con prove di sci in programma nelle giornate di domani e sabato.

“Pinocchio sugli Sci” è una competizione sciistica di rilevanza mondiale per giovani tra gli 8 e i 16 anni. Le tappe di selezione, ambientate in tutta Italia, culminano nella finalissima Nazionale all’Abetone. Artesina sarà il cuore delle sfide che assegneranno i pass nelle categorie Baby e Cuccioli 1 e 2. Una bella occasione per vedere all’opera i talenti delle società FISI Alpi Occidentali, pronti a ben figurare per poter ottenere il diritto di confrontarsi a livello nazionale.

Intanto il comprensorio sciistico è totalmente aperto, con neve e condizioni ottimali per ogni tipo di attività. Domenica ritorna la “Piazza in Musica” con intrattenimento per i più piccoli e le loro famiglie, con l’arrivo di Pinky, il coniglio rosa di Artesina, pronto a far divertire tutti con la “Baby Dance”

Artesina innevata e soleggiata, un week end a misura di famiglia in attesa del proseguimento della stagione che prevederà il Giganturra, evento di cui presto si conoscerà la data.

Aggiornamenti in tempo reale su innevamento e apertura impianti e sugli eventi sono disponibili sul sito www.artesina.it e sui canali social di ArtesinaMondoleSki (facebook e instagram) o contattando direttamente l’infoline 0174242200.