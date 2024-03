A Genova il concerto premiazione Gino Contilli il 17 marzo alle 16 nella Sala Royale del Grand Hotel Savoia.

A Genova il concerto premiazione Gino Contilli relativo all’edizione 2022

Appuntamento domenica in Via Arsenale di Terra 5 a Genova

Associazione MUSICAMICA con la direzione artistica di GIOVANNA SAVINO, in collaborazione con DESTINAZIONE ARTE e SUONOSONDA, è lieta di presentare un evento musicale dedicato al Maestro GINO CONTILLI.

Il concerto si svolgerà domenica 17 marzo alle ore 16 presso la Sala Royale del Grand Hotel Savoia di Genova.

Si tratta della premiazione del Concorso di Composizione “Gino Contilli 2022”, i cui compositori e vincitori provengono da tutta Italia e dall’Australia.

Un appuntamento importante che premia sì i vincitori ma che dà rilievo all’Associazione e alla città di Genova per l’intenso valore culturale che possiede. Rappresenta infatti un incontro molto istruttivo e formativo che mette in rilievo il significativo passato musicale di Genova e non solo.

Gino Contilli è stato un compositore italiano romano di nascita scomparso nella nostra città il 4 aprile 1978, e che negli anni ha sviluppato un lungo percorso musicale di formazione e perfezionamento che lo ha portato a ricoprire importanti ruoli nel settore.

Dal 1966 al 1977 è stato infatti il Direttore del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, al tempo con sede in piazza della Meridiana.

Grazie a lui l’Istituto, promotore e capofila del Polo del Mediterraneo per le Arti, è stato denominato con il nome che noi tutti oggi conosciamo sostituendone uno generico.

Domenica 17 marzo 2024 al Grand Hotel Savoia, verranno eseguite le composizioni selezionate nella 2° edizione del concorso e ad esibirsi saranno due interpreti provenienti da Milano, il soprano HSIAO PEI KU e il pianista GIULIO AMERIGO GALIBARIGGI.

Il concerto sarà anticipato da una breve e interessante conferenza del musicista e filosofo Professor FRANCESCO DENINI.

Programma e compositori:

ADRIÁN PERTOUT, “La Vita Nuova” – Testo poetico di Dante Alighieri

FABIO LUPPI, “Lied” – testo poetico di Kinga Tóth

ANGELO INGLESE, “Lebenslieder” – Testo poetico di Hugo von Hofmannsthal

GINO CONTILLI, “Due liriche di Salvatore Quasimodo”

GIUSEPPE GAMMINO, “Phōs” – su testo di Salvatore Quasimodo

SILVIA PEPE, “Alma” – su testo di Michelangelo Buonarroti

Gli organizzatori del concerto rivolgono un ringraziamento sentitissimo alla cantante e docente DANIELA UCCELLO, curatrice del Seminario di Canto da Camera presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, per averne assistito la preparazione artistica.

Durante l’incontro sarà ricordato il Maestro MASSIMILIANO DAMERINI, illustre allievo di Gino Contilli presso il Conservatorio “Niccolò Paganini” e presidente di giuria della rassegna/concorso “Gino Contilli 2022”.

Inoltre, si annuncerà con soddisfazione la recente nascita del Quartetto d’archi “Gino Contilli” e si presenterà brevemente la prossima III edizione della Rassegna/Concorso.

MAGGIORI INFO

Grand Hotel Savoia –> Via Arsenale di Terra 5, Genova

INGRESSO A OFFERTA LIBERA in favore di Associazione Musicamica. Per l’erogazione dei ticket di ingresso è necessaria la prenotazione. Scrivere tramite messaggio whatsapp al numero —> 339 6531632

ORGANIZZATORI E COLLABORAZIONI

del concorso: SuonoSonda , rivista di ricerca musicale – info@suonosonda.it presso il sito di SuonoSonda sono stati pubblicati i risultati del concorso oltre al bando concorso, al comitato d’onore, alla giuria e al comitato tecnico. Notizie varie su SuonoSonda facebook – Referente: Francesco Denini francesco.denini@gmail.com

, rivista di ricerca musicale – presso il sito di SuonoSonda sono stati pubblicati i risultati del concorso oltre al bando concorso, al comitato d’onore, alla giuria e al comitato tecnico. Notizie varie su SuonoSonda facebook – Referente: del concerto: MusicAmica. Sito web —> http://www.giovannasavino.it) Indirizzo mail —> ass.musicamica.ge@gmail.com / Referente Giovanna Savino.

Gli organizzatori ringraziano per la collaborazione amministrativa l’associazione Destinazione Arte e il suo direttore Roberto Mingarini.

Un grazie sentitissimo anche al videomaker Mario Calcagno per le preziose riprese e ad Auro Tecnologie di Genova per il supporto tecnico.

Ringraziano infine il direttore dell’Hotel Savoia Gabriele Fortunato per la gentile disponibilità.