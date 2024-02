Pieve Ligure, la Settimana in Giallo e la Sagra della Mimosa

A Pieve Ligure è in corso una delle più celebri manifestazioni cittadine, la Settimana in Giallo, che culmina domenica 11 febbraio con la Sagra della Mimosa, nota per la suggestiva sfilata dei carri.

La Sagra della Mimosa edizione 2023

Quest’anno, l’evento giunge alla sua 65ª edizione, mantenendo viva l’emozione di anno in anno con la presenza caratteristica della mimosa in tutte le sue forme.

I volontari della Pro Loco di Pieve Ligure e gli abitanti del comune si stanno adoperando per creare un programma ricco di appuntamenti.

La Sagra della Mimosa di Pieve Ligure coinvolge l’intera comunità

La Sagra della Mimosa coinvolge l’intera comunità, che si prepara festosamente già dalla settimana precedente l’evento, colorando il paese di giallo e adornandolo con rami di mimosa.

Come dichiara la sindaca Paola Negro, la bellezza di questa festa risiede nell’unione e nella collaborazione di tutto il paese.

Le persone di Pieve si uniscono per decidere il tema dei carri, migliorandoli di anno in anno, e organizzando varie iniziative durante la Settimana in Giallo.

«La nostra festa è un fattore che unifica tutto il paese», spiega la sindaca.

«Tante persone di Pieve – aggiunge – si uniscono per decidere cosa fare come tema dei carri. E poi, certo, c’è quell’adrenalina della concorrenza per la rivalità he si conclude con la premiazione la domenica in piazza.»

Per la comunità, la Sagra inizia già da ottobre, creando un senso di coesione e collaborazione tra associazioni, volontari e cittadini di tutte le età.

Le finalità benefiche dell’evento

Il presidente della Pro Loco di Pieve Ligure, Andrea Caprioli, sottolinea l’impegno nel fornire intrattenimento per tutti, con particolare attenzione alla beneficenza.

«Abbiamo cercato, come sempre, di dare il massimo, spiega Andrea Caprioli, con offerte di intrattenimento per tutti. Con grande sforzo e responsabilità organizziamo questo evento che vede la partecipazione non solo di Pieve. Ma la soddisfazione alla fine è grande con parte del ricavato della giornata che sarà devoluto alla Band degli Orsi e all’associazione Tutti per Atta.»

La Band degli Orsi, nata e cresciuta nelle stanze del Gaslini, si occupa di portare allegria e sostegno ai bambini ricoverati, offrendo anche luoghi di accoglienza gratuiti per le loro famiglie.

L’associazione Tutti per Atta raccoglie fondi per la cura e l’assistenza dei bambini malati e delle loro famiglie ad Arenzano. Condividere i risultati di una giornata di gioia e allegria con queste organizzazioni è considerato un gesto doveroso.

La giornata della Sagra della Mimosa, domenica 11 febbraio 2024, sarà caratterizzata dalla distribuzione di rami di mimosa benedetti, dalla sfilata dei carri, dall’intrattenimento musicale in diverse zone del paese, e da una varietà di eventi gastronomici, sportivi e culturali.

Come raggiungere Pieve Alta

I visitatori potranno raggiungere Piazzale San Michele a Pieve Alta, cuore della manifestazione, attraverso i suggestivi sentieri (le creuze) che dalla via Aurelia conducono alla piazza del borgo originario, oppure utilizzando la navetta gratuita che collega la Stazione Ferroviaria di Pieve Ligure con la zona alta del paese.

In caso di maltempo, è possibile che la manifestazione della domenica con la sfilata dei carri fioriti venga rinviata.

Tuttavia, l’entusiasmo e la partecipazione della comunità di Pieve Ligure promettono un evento indimenticabile, celebrando la tradizione e la solidarietà in un’atmosfera di festa e allegria. L.B.

Il programma

Martedì 6 febbraio alle 17 merenda per bambini e spettacolo circense Toy Circus a cura di Jeca Eventi in Piazza San Michele

Mercoledì 7 febbraio alle 17 Mini-olimpiade in giallo negli Impianti sportivi della Castella, incontro sull’arte degli intrecci di fibre naturali e vegetali con Gianna Tasso a cura dell’Ass. Amici dell’Oliveto presso il Teatro Massone, alle 18.30 inaugurazione della mostra foto- grafica ‘Scatti senza tempo 24′ di Raffella Folle, a cura degli Amici dell’Oliveto nel Vecchio Frantoio, con aperitivo offerto dalla Pro Loco. La mostra resterà aperta fino al pomeriggio di domenica.

Giovedì 8 febbraio alle 15.30 si tiene nel circolo Parrocchiale il 4° Concorso “CASSERUOLA GIALLA” a cura dell’Ass. Golfo Paradiso. Per prenotazioni: 349-7443526.

Venerdì 9 febbraio alle 18/19.15 movimenti di Ben-Essere ‘in giallo’ tra yoga e pilates con Caterina Lazzari e Francesca Spezzani nella palestra Impianti sportivi della Castella. Per prenotazioni 349.2577137/349.5851504, Alle 21 nel Teatro Massone concerto del Coro Soreghina dell’Ass. Nazionale Alpini Pieve Ligure-Sori

Sabato 10 febbraio alle 16 “25 anni… ancora Faber” con Gianluigi Maggi e Luigi Crovetto nel Teatro Massone

Pieve Ligure e la Sagra della Mimosa: ecco infine la giornata clou di domenica 11 febbraio 2024

Dalle 10.30 Intrattenimento musicale con deejay Paolo Benvenuto in P.le San Michele

Ore 10.30/12.30 Paese dei balocchi, luna park per bambini a cura di Jeca Eventi c/o campetto parrocchiale

Ore 11.00 Distribuzione fiori e piante di mimosa ad offerta libera in P.le San Michele

Ore 11.00 Sfilata di moda in giallo a cura di Chiara Farsaci in P.le San Michele

Ore 11.00 Intrattenimento musicale a cura di The Wanted Country Line Dance in Piazza D’Amato

Ore 11.30 Intrattenimenti per bambini a cura della Band degli Orsi in P.le San Michele

Ore 12.00 Benedizione della mimosa in P.le San Michele

Ore 12.30 Apertura stand gastronomici

Ore 13.30 Raduno carri fioriti in P.zza D’Amato (Pieve bassa)

Ore 14.00 Sfilata carri fioriti lungo via Roma

Ore 15.30 Arrivo carri fioriti in P.le San Michele

Ore 16.00 Premiazioni

Dalle 9 alle 17:30, sarà attiva una navetta gratuita dalla Stazione FS di Pieve Ligure a Piazzale San Michele nei pressi della chiesa.

Durante la sfilata dei carri verrà interrotto tutto il traffico lungo la via Roma.

Sul Piazzale San Michele a Pieve Alta, verranno distribuiti rami di mimosa a offerta libera con la presenza di banchi di street food e bancarelle di artigianato.

Una parte del ricavato delle vendite dello street food sarà destinato a sostegno delle associazioni Tutti per Atta e la Band degli Orsi.