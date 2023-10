Piantedosi: Centro permanenza rimpatri in Liguria, ma non a Ventimiglia

“Un Centro permanenza e rimpatri per i migranti è una struttura che impone una delicatezza progettuale un po’ più articolata per cui stiamo valutando alcune soluzioni che ci sono state segnalate, che sul territorio regionale ligure possono essere utili al caso. Vi dico già subito che non sarà a Ventimiglia”.

Lo ha dichiararo oggi il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al termine del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza in prefettura a Imperia.

A Ventimiglia, ha precisato il ministro che in mattinata ha incontrato il sindaco della città di confine Flavio Di Muro (Lega), sarà costruito un Centro di accoglienza “che sia di sollievo” agli stazionamenti nell’ex hotel Ferrotel in piazza Battisti e possa togliere dalle strade i migranti, ma non un Cpr.

“Vista la sua delicatezza e i parametri che la legge impone”, il centro per i rimpatri sarà comunque “all’interno della Liguria”.

“Individueremo le aree a breve, poi ci vorranno i tempi di realizzazione, che non sono in grado di dire ora, ma i tempi di individuazione sono ormai prossimi”, ha sottolineato il ministro Piantedosi.