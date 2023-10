Nuovi capolinea bus Amt a Chiavari: esordio senza problemi.

Chiavari, la prima giornata con il nuovo sistema di capolinea. Oggi 2 ottobre è stato soppresso il capolinea in piazza Nostra Signora dell’Orto, e “ l’operazione” si è svolta senza problemi.

La nuova modalità, basata su tre diversi capolinea in piazza Caduti di Nassiriya, in corso Buenos Aires e in piazza Roma, ha funzionato come sperato. Con piena soddisfazione dei passeggeri, del Comune e di della società di trasporto pubblico Amt Genova.

Domani il capolinea di corso Buenos Aires-Stazione, l’unico dei tre non ancora attivato, sarà pronto e permetterà di migliorare ancora il servizio.

«Come Città Metropolitana abbiamo seguito e sostenuto l’iter avviato da Comune di Chiavari e Amt. Il passo finale di quest’oggi ci soddisfa e conferma che la collaborazione è sempre la soluzione migliore per fare le cose bene.

Anche i lavoratori di Amt hanno avuto le risposte richieste e di questo ringrazio l’impegno del personale e dei sindacati». Con queste parole Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti di Città Metropolitana spiega l’operato e la collaborazione tra Amt e Comune di Chiavari. ABov