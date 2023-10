Open Arms, finanziata da Pd Toscana: i 176 migranti a Carrara anziché Genova

La nave Open Arms della omonima Ong spagnola, che trasporta i migranti in Italia, porterà i 176 africani recuperati nei giorni scorsi al largo delle coste libiche nel nuovo porto assegnato di Marina di Carrara invece che a Genova, come era stato stabilito dalle autorità italiane in un primo momento.

Se le condizioni meteo lo consentiranno, l’arrivo è previsto per la serata di mercoledì 4 ottobre.

Lo hanno riferito oggi i responsabili dell’Ong spagnola con una comunicazione sui social network.

Open Arms trasporta a Genova 178 migranti. Ong finanziata anche dal Pd