Partono gli Aperitivi in battello 2023, contro lo stress della vita quotidiana vieni a brindare con noi in battello

Fatti cullare dalle onde del nostro splendido mare!

Chi ama Genova sa che la Superba si vede solo dal mare e che il momento migliore per guardarla è quello in cui la luce radente del tramonto ne satura i colori, avvolgendo ogni cosa in un’atmosfera magica.

Dal 24 Giugno, in collaborazione con il Consorzio Liguria Via Mare e il supporto di Regione Liguria, i locali della rete Contatto offrono la possibilità di assaporare l’esperienza di una degustazione in battello sempre diversa e appetitosa.

Per tutta l’estate un locale diverso si occuperà dell’aperitivo a bordo del battello che, salpando alle 20:00 (è necessario presentarsi con il biglietto/qr code ricevuto via mail, direttamente al Porto Antico dall’attracco del Consorzio Liguria Via Mare almeno 30 minuti prima dell’orario di partenza per effettuare le procedure di accredito) percorrerà il giro del porto!

A rotazione, troverete i migliori locali del Centro Storico con tante proposte sfiziose del territorio rivisitate che stuzzicheranno la curiosità, nuovi e antichi sapori della tradizione che stupiranno tutti i palati, sempre nella cornice dei tramonti mozzafiato che faranno da sfondo a una Genova da ammirare da un nuovo punto di vista. Il presidente di Rete Contatto Genova Alessandra Rouabhi “ Rete d’Impresa Contatto Genova ha l’obiettivo di diffondere la cultura e le storie che si nascondono dietro tutto ciò che mangiamo, beviamo e vediamo. Anche con gli aperitivi in battello proviamo a raccontare Genova e la Liguria attraverso i suoi sapori, ma sempre da un nuovo punto di vista.”

Allora non vi resta che mollare gli ormeggi e venire con noi alla scoperta di colori e sapori sempre nuovi e sempre affascinanti!I prossimi appuntamenti saranno Sabato 24 giugno, Domenica 16 luglio, Sabato 29 luglio (data speciale), Sabato 12 agosto, Sabato 26 agosto e Sabato 2 settembre.

Sponsor degli Aperitivi in battello quest’anno sarà Select – L’aperitivo per l’autentico Spritz Veneziano.

Scopri tutte le date su www.contattogenova.it Partenza: Porto Antico -attracco di fronte a Palazzo San Giorgio. Orario di partenza: 20:00 A partire dal 24 giugno per tutta l’estate. Prezzo: 25 euro + 2 euro di prevendita. Informazioni (tel e whatsapp): 348 698 4818 – contatto@contattogenova.it. Prenotazione obbligatoria e pagamento onlineBiglietto online: https://www.contattogenova.cloud/prodotto/aperitivi-in-battello/.