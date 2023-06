25° Suq festival 21 GIUGNO Giornata Europea della Musica e il 22 GIUGNO il Suq ricorda il grande Paolo Odone

Omaggio a Ezio Bosso con la sorella Ivana Bosso e l’Orchestra Trillargento nella Giornata Europea della Musica – Lo spettacolo “La luce intorno” con Michela Casalboni – L’anteprima nazionale di “Antigone – Tragedia con canzoni” del Teatro dei Borgia – Hero presenta i Gipsy Balcan, concerto per l’inclusione di Rom e Sinti

Tanto teatro, tanta musica e iniziative per l’ambiente: così prosegue il 25° SUQ Festival con il programma di mercoledì 21 giugno – Giornata Europea della Musica – e giovedì 22 giugno. Sotto il tendone di Piazza delle Feste, nel Porto Antico di Genova progettato da Renzo Piano, come ogni anno è tornata la magia di colori, dei sapori, dello scambio multiculturale che rende il festival un’occasione d’incontro e una festa capace di rinnovarsi da un quarto di secolo, crescendo senza invecchiare. Un posto dove andare, anche da soli, per ascoltare musica e racconti, assistere a concerti e spettacoli teatrali, assaggiare cibi nuovi e curiosare tra le botteghe di artigianato, con la certezza di trovare stimoli, allegria e pensieri nutrienti.

Mercoledì 21 giugno alle ore 17 il SUQ ricorda Paolo Odone, il presidente della Camera di Commercio di Genova morto lo scorso 11 aprile, che è stato un amico e sostenitore del Suq sin dall’anno della sua fondazione, nel 1999. A rendere omaggio a una figura eminente della città, attivo nei campi del commercio e dell’economia con ruoli di rilievo, capace di unire tecnica e iniziativa imprenditoriale con una cultura umanistica profonda, saranno il presidente di Confcommercio Genova Alessandro Cavo, la presidente di Terziario Donna Marina Perotto e la direttrice del SUQ Festival Carla Peirolero. Conduce Giovanni Giaccone, direttore di Goodmorning Genova. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova.

Alle ore 18 si celebra la Giornata Europea della Musica con l’omaggio a Ezio Bosso, compositore, pianista e direttori d’orchestra famoso a livello internazionale, che ha saputo comunicare la potenza unificatrice della musica, come motore di crescita individuale, inclusione sociale ed etica della bellezza. Un’eredità importante che sarà ricordata dalla sorella Ivana Bosso e dall’Orchestra Trillargento, formata da 35 ragazzi tra i 6 e i 18 anni che eseguiranno brani del Maestro.

Alle ore 21.30 sull’Isola delle Chiatte (in fondo al molo dell’Acquario) va in scena il quarto spettacolo della rassegna Teatro del Dialogo, “La luce intorno” di Nicola Bonazzi con Micaela Casalboni, che insieme ne curano la regia. Prodotto dal Teatro dell’Argine, è uno spettacolo che unisce la recitazione dell’attrice agli autòmata e alle creazioni in legno di Giovanni Dispenza, per raccontare la storia di Sekou. È un ragazzo africano che prima insegue, poi rifugge, infine decide di indagare la propria complessa vicenda familiare, perché «siamo quello che siamo grazie alla nostra storia». Si mescolano l’esperienza di un padre, quella di un figlio, la fragilità e la forza di un migrante: fatti, sentimenti, dolore e sapienza di chi parte per ritrovarsi, perché se non sai da dove vieni non puoi decidere dove devi andare.

Inoltre, all’orario di apertura del Suq – le 16 – i bambini e le bambine trovano il laboratorio “La casetta delle api”, condotto da Irene Scali: partendo dai brick dei succhi di frutta, con l’aiuto di cartoncini e canne di bambù, ognuno potrà costruire una casetta per le api da portare a casa. Alle ore 22.30, Zena City Dance Show, esibizione di breakdance e hiphop con Creative Mood, Fresh Force, I Ragazzi di Piazza della Vittoria. A cura di Cillo e Linda Rassi.

Giovedì 22 giugno alle ore 19,30 sull’Isola delle Chiatte debutta in anteprima nazionale lo spettacolo “Antigone. Teatro con canzoni” con Elena Cotugno (autrice della drammaturgia) e Christian Di Domenico del Teatro dei Borgia. Con i due interpreti sono in scena i musicisti Luna D’Intino (voce), Allegra Micaglio (voce e flauto traverso) e Sabino Rociola (chitarra e voce). Oggi come nella Grecia antica, il lutto richiede la necessità di un tempo e di un rito che non sempre sono consentiti. Lo abbiamo sperimentato durante la pandemia. Le parole e la musica di questo contemporaneo teatro con canzoni che si riferisce alla tragedia di Sofocle, riattivano il rapporto con il dolore. Il canto funge da tramite tra umano e divino, tra classicità e modernità, per raccontare che non ha tempo di fermarsi e che non permette alla memoria di farsi presenza. Prodotto dal Teatro dei Borgia, in coproduzione con la francese Compagnie l’Eygurande, con il Centro Teatrale Bresciano e la Cooperativa La Rete.

Alle ore 22 spazio a Hero, un progetto europeo per l’inclusione sociale di Rom e Sinti, che propone un concerto per contrastare i pregiudizi e conoscere questa cultura, attraverso i ritmi balcanici con richiami al flamenco dei Gipsy Balcan. Si esibiscono Rifet Sejdic e Senat Sejdic alle tastiere, Renato Sejdic alla voce. Introducono Carla Cappanera e Giuditta Nelli di ARCI Liguria.

Alle ore 16 il SUQ si apre con la Dança Guerriera, laboratorio per bambini e bambine dedicato alla capoeira africana, a cura di Associazione Italiana di Capoeira da Angola, Gruppo di Genova.

Sono inoltre previste due iniziative Ecosuq: alle ore 17 “Il vetro nostro amico”, un incontro con Tiziana Merlino e Luca Zane di AMIU Genova, per presentare la nuova campagna di comunicazione ambientale dedicata al riciclo del vetro, un’iniziativa che vede la stretta collaborazione di AMIU e RE.VETRO per la creazione di un insieme di attività volte a fare conoscere le pratiche per il corretto smaltimento del vetro; alle ore 18, workshop “Una pelle che sa di cacao e caffè”, a cura di Eleonora Jaibi di Nouram Racconti Cosm-Etici dall’Africa, per conoscere e sperimentare saponi e cosmetici artigianali provenienti da diversi paesi africani.

Patrocinato da UNESCO Commissione Nazionale Italiana e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il 25° Suq Festival vede come principali Partner istituzionali il Ministero della Cultura, la Regione Liguria e il Comune di Genova. Maggior sostenitore è la Fondazione Compagnia di San Paolo. Importanti partner sono Porto Antico di Genova Spa e Camera di Commercio di Genova. Tra gli sponsor e gli eco partner gli storici Novamont Spa, Coop Liguria, Amiu, Emac, Cgil-Spi, Cittadini Sostenibili. Partner culturali sono Goethe-Institut Genua, Ateatro.it, TIQU Teatro Internazionale di quartiere, Consorzio SPeRA, Genova Capitale Italiana del Libro. Tra le collaborazioni Teatro Nazionale di Genova, Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse, Patto Centro Storico di Genova. Il Suq ringrazia Franca Speranza e Andrea Cosulich.

Media Partner Rai Radio 3 Rai Cultura oltre a Rai Liguria.

Socialmedia partner TrovaFestival, Fattiditeatro.

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito esclusi gli spettacoli teatrali, che sono comunque a prezzi accessibili, invariati da 10 anni: €10 (intero) e €7 (ridotto per possessori SUQ CARD e Soci Coop). Per gli spettacoli del mattino alle 10.30) €4.