Parma-Samp, Yoshida: Molto felice per il mio primo gol

Un gol per entrare nella storia. Con una girata da vero attaccante, Maya Yoshida non solo ha sbloccato al 25′ del primo tempo la sfida del “Tardini” ma è diventato il primo calciatore asiatico a segnare in partite ufficiali con la maglia della Sampdoria. «Sono molto felice per il mio primo gol – ammette il giapponese -, ma dopo 30 gare disputate avrei dovuto fare meglio. Adesso spero di realizzarne almeno altri due da qui alla fine della stagione».

Così. La prima rete in blucerchiato è una grande soddisfazione ma il numero 22 sottolinea anche l’importanza di aver mantenuto la porta inviolata. «Sono un difensore centrale, per me è più importante il clean sheet del gol realizzato – conclude -. Dobbiamo raggiungere prima possibile quota 40 punti, continuiamo così: adesso ci attende una grande partita con la Juventus».