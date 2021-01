Genoa, da domani la preparazione della sfida di Crotone

E’ fissata martedì, dopo il riposo concesso oggi, la ripresa al Centro Signorini. Appuntamento per pranzo in club-house. In vista della partita di Crotone (domenica, ore 15, diretta tv su DAZN), altro scontro diretto dopo quello con il Cagliari, il Grifo tornerà ad allenarsi con un programma univoco per una parte, misto a percorsi ritagliati sulle singole necessità. Si apre un’altra settimana standard, senza impegni infrasettimanali. Al vaglio del comparto medico guidato dal dottor Gatto, gli aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori dopo visite e monitoraggio degli acciacchi. La dirigenza resta vigile in tema mercato. Proseguono i contatti di ora in ora. Lunedì 4 febbraio, alle ore 20, chiuderà la sessione invernale. L’opera di sfoltimento è a buon punto, grazie alle operazioni condotte dai dirigenti di stanza a Villa Rostan.