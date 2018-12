Parco Capanne Marcarolo, trovato cadavere: forse 75enne fungaiolo di Pegli

Ieri vigili del fuoco e carabinieri hanno trovato il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione nel Parco Capanne di Marcarolo, tra Masone e Busalla, al confine col Piemonte.

A dare l’allarme ai soccorritori sono stati alcuni escursionisti.

Secondo una prima ipotesi, potrebbe trattarsi della salma di un fungaiolo 75enne genovese, Saverio Tagliafierro, scomparso lo scorso 3 novembre in località Bosio.

Intorno a mezzogiorno il pensionato di Pegli sarebbe dovuto tornare all’ingresso del bosco, dove aveva lasciato la sua automobile per ricongiungersi con un amico. Lì però non era mai arrivato e di lui non si sono più avute notizie. Non aveva con sé il telefono cellulare. Il cesto con i funghi e il bastone erano stati ritrovati nelle vicinanze della sua auto.

Del caso si era anche occupata la trasmissione televisiva ‘Chi l’ha visto?’ durante una puntata a metà dicembre.

Tuttavia, per l’identificazione ufficiale occorrerà attendere l’esame autoptico disposto dal magistrato di turno.