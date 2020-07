Paola Defilippi espone nella Gallery Malocello di Varazze

Da lunedì 6 a domenica 12 luglio 2020, la “Gallery Malocello” di Varazze, via Malocello n.37, ospita la mostra personale della pittrice Paola Defilippi.

Evento organizzato in collaborazione con l’Associazione Artisti Varazzesi e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della città di Varazze.

L’inaugurazione si terrà alle ore 17:00 di lunedì 6 luglio, alla presenza di alcuni colleghi, critici ed appassionati d’arte, amici, fan e conoscenti.

L’esposizione, nel rispetto delle regole e disposizioni emanate delle Autorità locali, regionali e nazionali, in seguito all’emergenza epidemiologica da covid-19, resterà aperta fino a domenica 12 luglio 2020, visitabile dalle ore 9:30 alle 12:00 e dalle 16:30 alle 21:00. Ingresso libero.

Paola Defilippi ha allestito numerose mostre personali e collettive, non solo in Liguria, ma anche in altre regioni, riscuotendo sempre lusinghieri apprezzamenti da critica e pubblico.

Inoltre, ha partecipato a vari concorsi ottenendo consensi, prestigiosi premi e qualificati riconoscimenti:

1999: 1° Premio a “Celle è colore” estemporanea; 3° Premio “Pegli in cornice”; 3° Premio Campo Ligure “Arte Viva”. 2000: Civezza Premio giuria estemporanea; 1° Premio Toirano ‘Passeggiata pe Tuia’n”; 1° Premio Biennale pittura Pietra Ligure; 3° Premio Spotorno “Spotorno a Colori”; Premio Città di Milano; Premio “Arco della pace”; Premio Unione Europea 2000. 2001, Premio Firenze; “L’aquila della cultura”. 2002: 2° Premio Pegli, “Pegli in Cornice” estemporanea; XXV Server d’oro Milano 2°classificata; 3° Premio Diano Marina “Dipingi la primavera”; 2° Classificata Sestri “Sestri come Montmartre”. 2003, 3° Premio Toirano. 2005, Bergeggi Premio giuria. 2006, Diano Marina Premio giuria; Premio Bergeggi; Premio Acquisto Noli; 2008, 3° Premio Città di Noli; 2009, 4° Classificata a Ceriale; 2011, 1° Premio “Arte donna Alassio”.

Prossime mostre in programma nella Gallery Malocello:

– Luglio: – 13/19 Caterina Galleano; – 20/26 Maria Rosa Pignone; – 27.06/2.08 Ennio Bianchi.

– Agosto: – 3/9 Germana Corno; – 10/16 Mario Ghiglione; – 17/23 Adriana Podestà; – 24/30 Masala.