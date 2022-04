Pallavolo – Tempo di derby in provincia spezzina

S. Stefano Magra – Zephyr Mulattieri Valdimagra–Trading Logistic Spezia sabato 23/4 al Palaconti di Santo Stefano Magra, ore 18 (anche nel Girone A giocano tutti contemporaneamente perché siamo agli ultimi 2 turni) con arbitri Marco Gemma ed Eleonora Tronfi, tra i valligiani in forse l’opposto Fabio Bottaini a causa di problemi a un polpaccio; mentre fra gli spezzini il centrale e capitano Lorenzo Moscarella pare destinato nuovamente alla panchina per colpa della schiena.

Situazione tranquilla, i padroni di casa sono da tempo sicuri della permanenza in Serie B maschile nazionale, da parte loro gli ospiti hanno sfiorato i playoff. Tuttavia si suol dire che un derby, nel caso provinciale, è sempre un derby…

Infine ecco gli altri match in programma in questa penultima giornata della “regular season”, che poi in realtà è il recupero della 14.a, a suo tempo “saltata” a causa della pandemia: Admo Lavagna Ge-Arti e Mestieri Collegno To, Cus Genova-Alto Canavese Cuorgné To, Global Colombo Genova-Negrini Acqui Terme Al, Pallavolo Novi Ligure Al-Sant’ Anna Tomcar Torino e Pvlcerealterra Cirié To-Fenera Chieri To.

Nella foto, un’immagine dal derby del turno d’andata al Palamariotti spezzino a inizio campionato, quando vinse 3-1 la Zephyr Mulattieri