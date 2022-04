Pallavolo – Vietato rilassarsi alla Matec Spezia

La Spezia – A meno di imprevisti in extremis, sabato 23/4 Matec Group Spezia al completo alla palestra “Piaggia” di Capannori-Lu, contro l’ Under 18 della Nottolini Lucca penultima in classifica nel Girone I della Serie B2 femminile nazionale: ore 18 (giocano tutti in contemporanea poiché siamo con questo a 2 turni dalla fine della “regular season”) con arbitri Simo Calandra Sebastianel e Federico Sinigaglia.

Spezzine assolutamente chiamate a non mancare quella che parrebbe una vittoria facile, se vogliono ancora sperare nel primo posto, al momento dell’ Ambra Cavallini; che dopo il recupero vinto vanta miglior quoziente-set anche se ha gli stessi punti delle sprugoline. Per fortuna almeno l’ Ambra è attesa in questo turno da impegno senz’altro più gravoso contro l’ Azzurra S. Casciano.

Infine questi gli altri incontri in programma in quello che in realtà è il recupero di quella 14.a giornata a suo tempo “saltata”, a causa della pandemia, successivamente resterà da recuperare pure la 15.a…Ambra Cavallini Pontedera Pi-Azzurra San Casciano Fi, Baia Marinaio Cecina Li-Pallavolo Scandicci Fi, Flora Buggiano Pt-Ariete Prato, Ricami Fenice Pistoia-Timenet Empoli Fi e Lunezia Volley-Corbinelli Montespertoli Fi.

Nella foto coach Marco Damiani parla alla squadra durante una recentissima partita, dietro di lui il vice-allenatore, Luca Ferraro