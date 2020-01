Pallavolo – Prova di forza del Lunezia Volley ad Albisola

Sarzana – Una Giorgia Salvetti mai vista “blinda” il successo “lunense” ad Albisola e ne scaturisce una prova di forza del Volley Lunezia contro una quarta in classifica che l’ha messa in affanno più d’una volta, ma alla resa dei conti le biancoblu s’impongo di netto, portandosi via da Albisola Superiore tre punti che la mantengono a due dalla capolista Normac Genova.

Per la cronaca la Brizzi al palleggio con la Lupi opposto, al centro (dove s’è vista pure la Buccelli) la Santagostino e la Mendoza, di banda la Gorgoglione e capitan Marku per quanto vi sia apparsa anche la Bernardini; liberi la Fiorino e soprattutto una Salvetti che è stata nettamente la migliore in campo.

Questi poi gli altri risultati in quella che in Serie C ligure femminile era la 12.a giornata: Albenga-Tigullio 3-0, Admo Lavagna-Normac Genova 1-3, Celle Varazze-Nuova Lega Pallavolo Sanremo 3-0, Grafiche Amadeo S. Remo-Subaru Olympia Voltri 3-1, Vgp Sestri Ponente-Casarza Ligure 3-0 e Volare Arenzano-Cffs Cogoleto 0-3.

Consegue una classifica che recita…Normac Genova punti 34, Volley Lunezia 32, Vgp Sestri P. 26, Iglina 23, Cffs 22, Admo, Albenga, Amadeo San Remo 17, Celle Varazze e Tigullio Project 14, Olympia Subaru 11, Volare 9, Nuova Lega Pallavolo S. Remo 8, Casarza 5.

Tabellino.

IGLINA ALBISOLA – LUNEZIA VOLLEY 1 – 3

Set: 25-27 / 18-25 / 19-25 / 25-27.

IGLINA ALBISOLA: Botta Giada, Arrigo, Botta Giorgia, Brinasso, Gatto, Ceri, Manitto, Olivero, Scapacino, Villa, La Porta e Mij liberi. All. Valle e Porchi.

LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 5, Lupi 16, Santagostino 10, Buccelli 0, Mendoza 0, Marku 17, Gorgoglione 22, Bernardini 0, Salvetti e Fiorino liberi; n.e. Lazzarini. All. Cucurnia e Giannini.

ARBITRI: Nati e Olivieri.

Nella foto, il libero Giorgia Salvetti, che nei momenti topici del match ha “blindato” la vittoria “lunense” ad Albisola