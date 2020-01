Pallavolo – Importante successo della Mulattieri a Chiavari

S. Stefano Magra – Al centro sportivo “B. Acquarone” di Chiavari la Mulattieri Creations torna alla vittoria e, concesso alla Tre Stelle Villaggio un set “di carburazione”, s’aggiudica un successo che può essere molto importante per allontanarsi una volta per tutte dalla zona-retrocessione (e chissà non avvicinarsi ai quartieri alti della classifica…): particolarmente di peso, nel contesto, la prestazione dei centrali visto che il veterano De Lucchi e il rampante Conti hanno messo insieme la bellezza di 35 punti in due.

Per la cronaca stavolta fra i rossoblù Sisti al palleggio con Argellati libero, appunto De Lucchi e Conti al centro, di banda Calcagnini e Rossi con Briozzo libero; in battuta si sono visti pure Bernabò e Grossi.

Di seguito poi gli altri risultati in quella che, in Serie C ligure maschile, era la 10.a giornata.

Acli S. Sabina-Spazio Sport Genova 3-0, Albisola-Admo 1-3, Colombiera-Bertoni Futura 0-3, Colombo Ge-S. Antonio Spazio Ge 3-2 e Team Finale-Sabazia 2-3.

A seguire infine la classifica che consegue.

Admo Lavagna punti 27, Ecosavona Sabazia Vado Ligure 25, Colombo Genova 22, Acli Santa Sabina G. 18, Spinnaker Albisola 16, Mulattieri Valdimagra 15, Team Finale Ligure 14, San Antonio Spazio Ge 13, Futura Bertoni Ceparana 10, Colombiera Project 8, Tre Stelle 2, Spazio Sport Ge 1.

Tabellino.

3 STELLE VILLAGGIO–MULATTIERI CREATIONS

1 – 3

Set: 25-20 / 20-25 / 14-25 / 20-25.

TRE STELLE VILLAGGIO: Pianigiani, Bianchi, Biondi, Canepa, Cucchi, Delpino, Magliacane, Pastorino, Sambuceti, Solari, Tomà, Munoz Diaz e Lippi liberi. All. Dinu.

MULATTIERI CREATIONS VALDIMAGRA: Sisti 2 Argellati 6, De Lucchi 18, Conti 17, Bernabò 0, Grossi 0, Rossi 5, Calcagnini 10, Briozzo libero; n.e. Zaccaria e Corallo. All. Scattina e Botti.

ARBITRI: Zampini e Sabato.