Pallavolo – Podenzana Tresana all’esordio interno

Debutto interno per il Podenzana Tresana Volley, dopo il promettente punto strappato a Genova nel debutto in campionato contro la Normac, domenica 31/10; di fronte a quell’ Admo Lavagna che nel turno d’apertura ha ospitato (e battuto per 3-0) il Tigullio Project.

Si gioca immancabilmente a Barbarsasco, ore 20.45, arbitri Valerio Portaccio e Redi Shuli.

Queste le convocate da parte di coach Lorenzo Giannoni per l’occasione…Torrini, Deste, Leonardi F., Protopapa, Benvenuti, Allegretto, Giovanelli, Bertolini, Briglia, Bacchini, Carmassi, Leonardi J., Rocca e Bartoli.

Le altre partite in programma in questa 2.a giornata del campionato di Serie C ligure femminile / Girone B: Avis Casarza Ligure-Serteco School Genova e Paladonbosco Ge-Normac.

Nella foto il “martello” Protopapa