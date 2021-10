Pallanuoto, A1M: Brescia ko e il Recco balza in vetta

La serie A1 maschile prosegue senza sosta verso la quarta giornata, in programma sabato 30 ottobre. In testa a punteggio pieno restano Pro Recco e CC Ortigia; i campioni d’Italia dell’AN Brescia cadono a Trieste.

Il colpaccio lo firma la Pallanuoto Trieste che batte 13-12 i campioni d’Italia dell’AN Brescia. I giuliani conducono 9-6 a metà gara; poi i lombardi riequilibrano il punteggio con i gol in sequenza di Dolce, Presciutti e Di Somma (9-9). Dopo una serie di schermaglie, i campioni d’Italia si portano sul +2 in avvio di quarta frazione con Presciutti e Luongo che timbrano il 12-10. Sembra fatta per l’AN Brescia, ma Trieste si dimostra squadra in crescita: Bini e Mezzarobba firmano il 12-12; Bego il clamoroso 13-12 che esalta la “Bianchi” di Trieste.

Nove giocatori di movimento a segno, con quaterna di Younger, per la Pro Recco che domina 21-4 la Waterpolo Milano Metanopoli ancora ferma a zero punti. Per i liguri anche una super difesa che neutralizza tutte le azioni in inferiorità numerica.

Il derby siciliano va alla CC Ortigia che soffre ma supera di misura l’ADR Nuoto Catania. La rete di Privitera vale il 3-3 dopo otto minuti di gioco. In apertura di seconda frazione il mini break dei biancoverdi che si rivelerà determinante: le reti di Gallo, Vidovic e Rossi fissano il 6-3. La Rosa rimette in scia i rossoblu (7-6) in avvio di terza frazione; agli etnei manca però lo spunto per riequilibrare il match. Da questo momento, infatti, costanti botta e risposta: quello tra Rossi e Kacar è dell’11-10 conclusivo.

Riprende la marcia della RN Savona che, dopo il pesante ko di sette giorni fa in casa dell’AN Brescia, si impone 12-7 sulla RN Salerno. Match in bilico fino al 9-7 di Esposito a quattro minuti dalla fine; poi l’allungo da tre punti dei biancorossi con i gol in sequenza di Iocchi Gratta, Fondelli e Molina Rios.

Successo esterno per 14-7 della Telimar che sconfigge la Iren Genova Quinto. I liguri restano in scia fino al 6-5 di metà gara; in seguito lo strappo decisivo dei siciliani con la doppietta di Occhione e lo squillo di Basic che valgono il 9-5 che indirizza il match.Cancella lo zero in classifica il Circolo Nautico Posillipo che batte 15-11 la Lazio Nuoto. Dopo i botta e risposta tra Lanfranco e Leporale e tra Di Martire e Checchini che portano il punteggio sul 2-2 dopo quattro minuti, lo strappo dei rossoverdi con due mini break: la doppietta di Di Martire, che ne farà cinque, e il gol di Tkac fissano il 5-2 dopo un tempo; successivamente le due reti dello stesso Tkac e quella di Lanfranco l’8-3 a metà della seconda frazione. E’ il solco che indirizzerà il match. I biancocelesti, con le reti di Leporale, Nenni, Caponero e Ferrante, si portano sul -2 a quattro minuti dalla fine; in seguito l’ultima accelerazione dei partenopei con Ferrante e Randonjic per il 15-11 definitivo.

Finisce in parità, invece, il derby laziale Anzio Waterpolis-Roma Nuoto. Più rimpianti per i giallorossi di Massimo Tafuro avanti 7-5 a cinque minuti dalla fine. Giorgetti e il centroboa Lapenna trenta secondi dal termine firmano la rimonta di Anzio e il 7-7 finale.

A1 maschile

4^ giornata – sabato 30 ottobre

RN Savona-RN Salerno 12-7

Iren Genova Quinto-Telimar 7-14

WP Milano Metanopoli-Pro Recco N e PN 4-21

ADR Nuoto Catania-CC Ortigia 10-11

CN Posillipo-Lazio Nuoto 15-11

Anzio Waterpolis-Roma Nuoto 7-7

Pallanuoto Trieste-AN Brescia 13-12