Pallanuoto, A1F: Bogliasco espugna Ancona nella seconda giornata

Seconda giornata per il massimo campionato femminile. La Plebiscito Padova fatica più del previsto ma supera 9-4 la Pallanuoto Trieste. Le giuliane conducono addirittura 4-3 in avvio di terzo periodo. Poi viene fuori il maggior tasso tecnico delle patavine che piazzano un micidiale 6-0 di break: aperto da Barzon e chiuso da Grigolon.

Troppo forte la Vetrocar CSS Verona per la NC Milano. Le venete, trascinate dalla quaterna di Bianconi e dalle triplette di Gragnolati e Di Maria e già avanti 8-3 all’inversione di campo, passano 17-5 in Lombardia.

Con un gol di Mauceri all’ultimo respiro la Bogliasco 1951 passa 9-8 in casa della Vela Nuoto Ancona. Tantissimi rimpianti per le marchigiane tre volte avanti (6-5, 7-6 e 8-7) nel quarto tempo. Le bogliaschine restano aggrappate al match: Millo a due minuti dal termine sigla l’8-8. Il pari sembra cosa fatta ma Mauceri trova il jolly a due secondi dal suono dell’ultima sirena.

Vittoria già pesante della Como Nuoto Recoaro che batte 10-9 la RN Florentia. L’accelerazione decisiva delle lariane a quattro minuti dal termine con gli squilli di Bianchi e Tedesco per il 10-7. Landi e Nesti rimettono in scia le gigliate cui manca però lo spunto per riequilibrare il punteggio.

Al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa a Ostia è in programma alle 18.00, con telecronaca di Ettore Miraglia e il commento tecnico di Francesco Postiglione, SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte ultimo atto della final six scudetto 2018-2019, vinto dalle etnee 6-3.

La partita di Waterpolo Channel. La SIS Roma fa suo il big match della seconda giornata e supera 13-9 l’Ekipe Orizzonte. Il primo possesso è delle giallorosse ma Cocchiere commette fallo al centro. Giustini e Marletta impegnano dalla distanza Condorelli ed Eichelberger. Poi Emmolo si prende spazio dal perimetro e con un mancino di potenza e precisione fa 1-0. Il match cresce d’intensità: la colomba di Ranalli e il diagonale di Gant fissano un rapido 2-1. Il 2-2 è una sciarpata d’autore di Galardi, ben servita al centro da Picozzi. Il primo tempo di è una partita scoppiettante finisce qui.

Si riparte ed i ritmi non scendono. Giustini in controfuga firma il primo vantaggio delle padrone di casa (3-2). Giallorosse che allungano sul +2 con la fiondata dai sette metri di Ranalli (4-2). Il giro palla della SIS Roma è veloce e preciso: Picozzi serve un altro no look a Galardi che timbra il 5-2. Si esalta anche Eichlberger che para il rigore di Marletta, conquistato da Palmieri. Poi botta e risposta tra Marletta (perimetro) e Ranalli (rigore) per il 6-3. La numero sei giallorossa è scatenata e dal lato corto fissa il 7-3. Si sblocca Bettini e dai due metri non lascia scampo ad Eichlberger per il 7-4 all’inversione di campo.

I ritmi non calano d’intensità. La zona M della SIS Roma non consente conclusioni pulite all’Orizzonte. Dall’altra parte anche Giustini si conferma in serata di grazia e da posizione quattro timbra il +4 (8-4). Poi vanno a segno Palmieri (sciarpata) ed Avegno (lato corto) per il 9-5. L’intensità del palleggio dal perimetro della SIS Roma è notevole: Tabani scarica un bel destro dai sei metri (10-5). Si alza ulteriormente il livello del match: Marletta accorcia per le etnee (10-6); Ranalli ha il braccio caldissimo (11-6); Bettini in extraplayer fissa l’11-7. Altro rigore sbagliato dall’Orizzonte: questa volta Halligan colpisce il palo dai cinque metri. Il punteggio non cambia si va all’ultima pausa sull’11-7 per la SIS Roma.

Non cambia l’andamento dell’incontro nel quarto periodo. Tabani nell’insolita, per lei, posizione 1 trova l’angolino giusto, siglando il pesante 12-7. Emmolo sfrutta la superiorità numerica e sorprende Eichlberger, stavolta non irreprensibile (12-8). Condorelli si supera su una saetta di Giustini. La SIS Roma gestisce con sicurezza il possesso palla e fa scorrere il tempo. L’Orizzonte non trova lo spunto per riaprire il match. Si iscrive a referto anche la giovane Storai che dal perimetro sigla il decisivo 13-8 a novanta secondi dalla conclusione. Prima della fine c’è gloria per Halligan per il 13-9 finale.

A1 femminile

2^ giornata – sabato 30 ottobre

NC Milano-Vetrocar CSS Verona 5-17

Vela Nuoto Ancona-Bogliasco 1951 8-9

Como Nuoto Recoaro-RN Florentia 10-9

SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 13-9 – trasmessa su Waterpolo Channel

Plebiscito PD-Pallanuoto Trieste 9-4