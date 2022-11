Pallavolo – Lunezia ospita la vicecapolista

Sarzana – In Serie C regionale femminile ligure di pallavolo, Girone B, per la 6.a giornata il Lunezia Volley riceve sabato 19/11 al Palabologna sarzanese l’ Admo Lavagna vicecapolista. Si gioca alle ore 19.30; arbitro Tonino Piazza.

Fuori ovviamente capitan Arianna Poletti che ne avrà per un po’, in forse pure il vicecapitano (ora capitano) Rebecca Lupi in diagonale, per problemi di menisco…

Indisposto altresì lo stesso allenatore Giacomo Martinelli: pieni poteri in panchina al “vice” Lele Giraldi.