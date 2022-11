Pallavolo – E’ tempo di derby…

Santo Stefano Magra – Derby fra Nuova Pallavolo S. Giovanni e Zephyr Mulattieri Valdimagra sabato 19/11, ore 18 al Palamariotti spezzino, per la 7.a giornata del campionato nazionale di pallavolo maschile di Serie B / Girone A. Arbitri Federica Raffo e Daniele Melis.

Alla Zephyr manca il “solito” Fabio Bottaini in diagonale, dove però ormai il “bomber” Alessandro Magnani pare trovarsi a meraviglia, più ormai il quasi altrettanto “solito” Andrea Ruggeri quale libero di ricezione…si prospetta dunque di nuovo la doppia funzione, non solo di difesa cioè, per l’altro libero Andrea Vignali; in forse pure la banda-opposto di rincalzo Diego Vescovi per ragioni famigliari.

Coach Andrea Marselli alla vigilia dice di sperare in una bella partita. <Quella spezzina è una squadra di rosa ampia – afferma l’allenatore rossoblù – che rende particolarmente in casa- Un’ottima squadra come ce ne sono tante in questo Girone A particolarmente complesso e impegnativo>.

A proposito questi gli altri incontri in programma nel raggruppamento nel turno: Alto Cananese Cuorgné To-Canottieri Ongina Pc, Colombo Genova-Negrini Acqui Terme Al, Fenera Chieri To-Parella Torino, Mercatò Alba Cn-Cus Ge, Pallavolo Novi Ligure Al-Fas Albisola Sv, Pvlcerealterra Cirié To-Tomcar Pescatori S. Anna Torino.