Pallavolo – Il Lunezia riceve la Campomorone

Sarzana – Lunezia Volley salvo sorprese in extremis al completo, sabato 25/3 contro l’ Audace Gaiazza Valverde di Campomorone-Ge per la 5.a giornata dei playout di Serie C ligure femminile, ore 19.30 al Palabologna sarzanese: coppia arbitrale tutta al femminile con Roberta Ferlito e Lucrezia Bozomo; le avversarie sono compagine di centroclassifica. Come noto Lunezia Volley primo e già salvo da qualsiasi rischio di retrocessione, piuttosto c’è da rilevare anche che la sera prima, alle 20.30 sempre a Sarzana l’ Under 18 biancoblu si gioca il titolo territoriale di categoria ospitando la Futura Ceparana (nel turno d’andata in trasferta le sarzanesi si sono imposte per 3-1).

Tornando alla C queste infine le altre gare in programma nel turno…Futura Ceparana Sp-Vgp Normac Sestri Ponente Ge, Grafiche Amadeo San Remo Im-Tigullio Project Santa Margherita Ligure Ge, Virtus Sestri P.-Paladonbosco Genova.

Nella foto coach Stefano Menconi