Podenzana – Il Podenzana Tresana Volley attende la Vigo Albenga Sv, capolista nei playoff di Serie C ligure regionale per la promozione in Serie B nazionale (femminile) sabato 25/3, ore 21 a Barbarasco: per la 5.a giornata; arbitrano Desireé D’ Arcangelo e Fabiano Mancuso.

Questi poi gli altri match in programma nel turno…Normac Genova-Cogovalle Cogoleto Ge, Serteco Wonder Genova-Celle Varazze Sv, Vasco Lanfranchi Diano Marina Im-Admo Lavagna Ge.