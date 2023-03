Pallanuoto – Lerici ad Ancona e le donne a Sori

Lerici – Trasferta chilometrica per il Lerici Spot nella 13.a giornata del campionato di Serie B nazionale (Girone 2) di pallanuoto, sabato 25/3, ore 17.45 alla piscina “Passetto” di Ancona contro i Pirates Osimo: compagine di centroclassifica mentre i ragazzi di mister Andrea Sellaroli sono seppur in coabitazione vicecapolista. Salvo imprevisti agli sgoccioli, “Coccodrilli” al completo, piuttosto c’è da tener conto che i lericini partiranno dalla Spezia in pullman alle 9.30 mattutine e chissà a che ora rientreranno in nottata.

Questi poi gli altri incontri in programma nel turno…Delta Roma-Sea Sub Modena, Marina di Carrara-Aragno Rivarolesi Ge, Waterpolo S. Giorgio Genova-Nuoto Rapallo e Vis Nova Rm-Libertas Rari Nantes Perugia.

Per quanto riguarda il Lerici femminile, 2.a giornata per le lericine nel girone ligure della Serie B, alla “Piscina del Mare” di fronte al Sori Pool Beach. Queste le convocate da coach Ylenia Bertonati per tale trasferta; Raffo, Pellegri, Dall’Anese, Pini, Strata, Di Guglielmo, Padula, Talocchi, Quattrocchi, Davini, Moretti e capitan Gianstefani più quella Isopo che per la prima volta fa capolino nella categoria. Assenti dunque la Fioriti e la Boracchia. Si gioca domenica 26/3 alle ore 11.30. Camogli-Bogliasco l’altro match nel turno.

Nella foto il presidente lericino Alessandro Sammartano