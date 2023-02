Pallavolo Carcare: Filippo Leoncavallo, convocato per un collegiale della Nazionale italiana

Continua la scia di successi del settore maschile della società della Pallavolo Carcare. E’ notizia che il Centro di Qualificazione Regionale Liguria settore Atleti, in collaborazione con il Settore Squadre Nazionali, convoca l’atleta Filippo LEONCAVALLO classe 2007 della Pallavolo Carcare nel suo ruolo di libero per il progetto “ Club Italia allargato” maschile che si svolgerà da lunedì 6 a domenica 12 marzo 202 3 presso il Centro di Preparazione Olimpica dell’Acquacetosa di Roma.

Quindi sono già 3 i ragazzi di Carcare che sono stati attenzionati per la selezione alle squadre nazionali. Un traguardo merito di mister Luca GARRA e del suo staff che in questi anni hanno lavorato per la crescita del settore maschile – commenta il Presidente LORENZO.

Il nostro numero 6 LEONCAVALLO, sarà a Roma dal 6 al 12 Marzo insieme ad altri 13 giocatori della Liguria.

E’ un bel traguardo per il giovane atleta che ha iniziato il proprio percorso sportivo con la maglia del Carcare e dove tutt’ora ne difende i colori – commenta il mister GARRA – conoscendo Filippo sono certo che darà il meglio di se in questa importante selezione, con quel bagaglio sportivo costruito in questi sette anni di attività pallavolistica unitamente ai nostri ragazzi che in questi ultimi anni hanno saputo conquistare ottimi risultati. In questa avventura Filippo porterà l’esperienza di Carcare.

Anche Filippo LEONCAVALLO, commenta la convocazione ”è un’opportunità che mi entusiasma, in questi anni di pallavolo, fatti di sacrifici, di acquisizione di tecniche e regole alle quali siamo stati abituati, sono cresciuto con la consapevolezza che non bisogna mai cedere il passo, che ad ogni delusione c’è sempre una ripartenza che ad ogni successo c’è sempre un perché. Ringrazio la F.i.pav. Liguria per avermi concesso questa opportunità che mi permetterà di acquisire ulteriori esperienze utili per il mio futuro da pallavolista. Ringrazio la mia società, i miei allenatori e i miei compagni di squadra, senza i quali non sarebbe stato possibile tutto questo”.

Quindi un altro tassello si aggiunge nel palmares della Pallavolo Carcare dopo esserle stato attribuito il riconoscimento del marchio d’argento per l’attività giovanile in questi anni e di Promotore sportivo 2022 da parte del CONI. Un plauso va a tutti i nostri tecnici come società – conclude il Presidente LORENZO – continueremo il nostro impegno nell’investire sul settore giovanile, infondendo ogni sforzo umano ed economico affinché più giovani si avvicinino con maggiore assiduità al mondo dello sport e della pallavolo in particolare. Assistiamo ad un delicato momento sociale connotato da estremi comportamenti giovanili deleteri per una società evoluta e moderna. Bisogna evitare il dilagarsi di questi fenomeni e lo sport ha il giusto potenziale educativo e di prevenzione. Sono certo che infondere ai nostri giovani atleti il rispetto delle regole sportive sia il viatico per la conquista di successi personali e di gruppo. L’attaccamento allo sport deve essere una tra le tante strade pulite da percorrere per non incappare in quei comportamenti che ingenerano un futuro senza futuro.