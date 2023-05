Pallanuoto, Recco supera Olympiakos nell’ultima gara dei gironi Champions

Ultimo round prima delle Superfinal di pallanuoto. Terminata anche la sfida scudetto AN Brescia e Pro Recco chiudono la fase a gironi della Champions League e possono pensare alla Final 8 di Belgrado (31 maggio – 3 giugno). I lombardi c’arrivano conquistando il girone B che significa un accoppiamento favorevole nei quarti: affronteranno il Vouliagmen quarta nel concentramento A. La squadra di Sandro Bovo batte 14-10 lo Jug grazie ad una quaterna di Stefano Luongo mvp. Cancellata la delusione della finale scudetto, e soprattutto onorato il commiato per l’ultima alla Mompiano di Cristian Presciutti, autore di un gol, che ha salutato il pubblico di casa dopo 15 anni di militanza biancoazzurra e venticinque di onorata carriera. Chiuso a 34 punti il girone due più del Novi Beograd.

La Pro Recco a Punta Sant’Anna supera 10-9 l’Olympiacos Piraeus, difende così il secondo posto nel girone A e nei quarti della final eight affronterà la FTC Telekom terza nel raggruppamento B. Partono meglio gli ellenici che conducono 7-5 a metà gara; poi è grande la reazione dei campioni d’Europa che ribaltano il punteggio con la doppietta di Echenique e la rete di Iocchi Gratta per l’8-7 dopo tre tempi. I biancorossi riequilibrano il punteggio due volte con Fountoulis (8-8) e con Dimou che sigla il 9-9 a due minuti dalla fine. I recchelini sprecano un paio di chance in extraplayer con Cannella ed Echenique ma a cinquanta secondi dalla fine Zalanki serve un assist al bacio per Di Fulvio che al volo dal lato corto timbra il 10-9 finale.

Champions League – 14a giornata

Girone B

Ferencvaros-Sabadell 10-12

Orvosi-Marsiglia 18-13

Novi Beograd-Spandau 13-8

Brescia-Jug Dubrovnik 14-10 – trasmessa in diretta Tv Su Sky Sport 1

Girone A

Vouliagmeni-Radnicki 9-10

Pro Recco-Olympiacos 10-9 – trasmessa in diretta Tv Su Sky Sport 1

Jadran Spalato-Waspo Hannover 12-8

Barceloneta-Dinamo Tbilisi 13-6

La griglia della Final Eight – Belgrado (31 maggio – 3 giugno)

Quarti di finale – mercoledì 31 maggio

15.30 (QF 1) Barceloneta-Jug Dubrovnik

17.00 (QF 4) Novi Beograd-Olympiacos Piraeus

18.30 (QF 2) AN Brescia-Vouliagmeni

20.00 (QF 3) Pro Recco-FTC Telekom

Semifinali – giovedì 1 giugno

5° posto

15.30 LRM1-LRM4 (SF1)

17.00 LRM2-LRM3 (SF2)

1° posto

18.30 WRM1-WRM4 (SF3)

20.00 WRM2-WRM3 (SF4)

Finali

Venerdì 2 giugno

7° posto

19.00 LSF1-LSF2

5° posto

21.00 WSF1-WSF2

Sabato 3 giugno

3° posto

19.00 LSF3-LSF4

1° posto

21.00 WSF3-WSF4